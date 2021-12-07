Завершаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской публичной библиотеки.

П. Оленин. Портрет П.А. Крылова. 1824 г.

Расцвет и признание литературного творчества великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769-1844) пришлись на годы его службы в Императорской Публичной библиотеке1. Иногда полагают, что Крылов получил в Библиотеке "доходную и непыльную" должность2. Да, библиотекарь в эпоху просвещенного абсолютизма был весьма уважаемым должностным лицом3. Но эта работа для него отнюдь не была "формой пенсии"4.

Иллюстрации из книги Д.В. Григоровича "Дедушка Крылов. Книга для подарка детям". СПб., 1845.

30 лет в Библиотеке

Тридцатилетний кропотливый и новаторский труд литератора (1812-1841 гг.) позволяет библиотекарям вспоминать его с особым уважением и гордостью5. Историки установили, что Крылов первым в России применил шифровку книг в библиотечном деле6. Подсчитано, что благодаря его усилиям объем Русского фонда увеличился в четыре раза7. В архиве хранятся составленные им алфавитные указатели нескольких тысяч русских книг8.

Здания нынешней Российской национальной библиотеки украшают две мемориальные доски, посвященные Крылову9. Дело в том, что здесь он не только работал, но и жил. По сути и по факту "Публичка", действительно, была для него домом. Квартира баснописца находилась в небольшом малозаметном здании № 20 по улице Садовой, которое входит в исторический библиотечный комплекс10. В начале текущего века дом даже поставили на учет как памятник всероссийского культурного значения. Увы, это сделали после того, как всё внутри капитально перестроили и "дух" Крылова выветрился.

Разумеется, память о Крылове сохраняется не только благодаря вывескам и мемориальным доскам. История оживает посредством изучения и публикации архивных материалов, юридических документов, письменных воспоминаний, литературных произведений, графических изображений. Наряду с Иваном Андреевичем, превратившим свои комнаты с окнами на Гостиный Двор то ли в "берлогу", то ли в "голубятню"11, здесь жили и другие известные библиотекари и литераторы (Н. Гнедич12, М. Лобанов13, В. С. Сопиков14 и др.). Библиотека сдавала в доме помещения не исключительно своим сотрудникам, а и сторонним арендаторам, издателям, торговцам кондитерскими товарами, ювелирными изделиями, книгами15.

Обложка журнала "Родина" № 1 за 1912 г.

Колыбель "Родины"

Место рядом с Невским проспектом всегда было "бойким". Случались даже бандитские налеты16. Но чаще здесь толпились книжники. В конце позапрошлого века в доме разместилось и отделение издательства "Родина"17. Издательство выпускало под одноименным названием иллюстрированный журнал для семейного чтения и общественно-политическую газету. В этих изданиях и приложениях к ним печатались на протяжении нескольких десятков лет до революции самые разные материалы: от полезных бытовых советов и сомнительной рекламы до романов известных и неизвестных писателей18.

Одни современники ругали "литературную и художественную часть" издательства за "самое пошлое качество"19, а другим случалось встретить здесь начинающих гениев, например Сергея Есенина, "еще вполне деревенского, в кудрях, расшитой белой рубашке с пояском, чуть не в лаптях"20. В массовом приложении, "Дешевой библиотеке русских классиков", естественно, издавался и И. А. Крылов21.

Алфавитный указатель книг Русского отделения Императорской публичной библиотеки с 1792 по 1813 гг., составленный И.А. Крыловым в 1814 г. Автограф.

Азбучные истины Крылова

К тому времени тексты народного стихотворца стали азбучными. Дети узнавали "что такое хорошо" и "что такое плохо" дома и в школе из крыловских басен и по ним же учились читать. Народу оказался близок и простой, несколько комичный образ скромного и беспечного, добродушного и сонного обжоры и толстяка22. Крылов с почетом занял место самого мудрого первого "дедушки" всероссийского масштаба23.

Дом Крылова на Садовой ул., д. 20.

Мемориальная доска И.А. Крылову на здании библиотечного комплекса на Садовой ул., д. 20.

Конечно, этому способствовало и покровительство монарха24, и участие Министерства народного просвещения25. Хотя подражания Ивана Крылова в юности европейским свободолюбивым авторам вызывали недовольство самых высоких властей26. В хрестоматийных произведениях Крылова исследователи27 и публицисты могут еще долго искать и находить "здоровый дух" и "тонкий яд"28 сатиры, "недоступной уму цензора"29. А еще мы и наши прибалтийские соседи не должны забывать, как в начале девятнадцатого века, находясь на государственной службе в Риге, он защищал там права "неграждан"-"небюргеров" - русских и латышей30.

Актер Александр Тютрюмов снимался в роли баснописца в фильме "Крылов. Реальность и вымысел". 2018 г.

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.

1. И.А. Крылов служил в Императорской Публичной библиотеке (ИПБ) с 7 января 1812 г. по 1 марта 1841 г. (ОАД РНБ. Ф. 1. 1812. Ед. хр. 8. Л. 3, 12).

2. Крылов был зачислен в ИПБ помощником библиотекаря, получил должность библиотекаря в 1816 г.

3. После директора Библиотеки должность библиотекаря была в то время главной. Его должностные обязанности были изложены в утвержденном 14 октября 1810 г. императором Александром I уставном документе "Положение о управлении Императорскою Публичною библиотекою" и включали ответственность за "целость книг и содержание их в порядке; сочинение и продолжение систематических каталогов; прием посетителей и доставление им всех нужных сведений по части каждого" (ПСЗ. [Собр. 1-е]. Т. 31: 1810-1811 гг. N 24377).

4. Директор ИПБ А.Н. Оленин считал басенное творчество Крылова, как и работу в Библиотеке, служением русской культуре, просвещению русского народа (Голубева О.Д. Крылов Иван Андреевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. С. 293).

5. Голубева О.Д. И.А. Крылов. СПб., 1997. С. 60-93.

6. Там же. С. 75.

7. Бабинцев С.М. И.А. Крылов: очерк его издательской и библиотечной деятельности. М., 1955. С. 45-55.

8. Каталог российским книгам, в Императорской Публичной библиотеке находящимся // ОР РНБ. F. XVIII. N 14. 90 л. Рукопись с исправлениями И.А. Крылова.

9. В 1944 г. на здании Библиотеки (пл. Островского, д. 1) была установлена мемориальная мраморная доска "В этом здании с 1812 г. по 1841 г. работал библиотекарем великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов"). В 2001 г. на фасаде здания (Садовая ул., д. 20), в котором жил Крылов, установлена также мемориальная доска с его портретом (архитектор А.Г. Бакусов, скульптор Б.А. Петров).

10. Крылов жил в этом доме с 1816 г. до ухода на пенсию в 1841 г. на втором этаже на углу, выходящем к Невскому проспекту. Квартира состояла из трех комнат с окнами на улицу.

11. На подоконнике своей квартиры Крылов разбрасывал корм для голубей, и его квартира носила следы пребывания в ней пернатых гостей, о чем сохранились яркие свидетельства очевидцев (И.А. Крылов в воспоминаниях современников. СПб., 1982. С. 154, 264 и др.). О чудачествах Крылова пишут и наши современники. См., например: Мамонтов М.А. Великий чудак Иван Крылов и Императорская Публичная библиотека // Библиотечное дело. 2013. N 24 (210). С. 15-17.

12. Гнедич Николай Иванович (1784-1833) - поэт, драматург, переводчик, издатель. Служил в ИПБ в 1811-1831 гг., составлял каталоги книг на греческом и латинском языках. Одной из служебных обязанностей его было осуществление перевода на русский язык гекзаметром "Илиады". "Ленивый" Крылов специально выучил древнегреческий язык, чтобы оказывать переводчику необходимую помощь (Голубева О.Д. Н.И. Гнедич. СПб., 2000. С. 176).

13. Лобанов Михаил Евстафьевич (1787-1846) - писатель, переводчик, писал оды, гимны, элегии. Служил в ИПБ в 1813-1841 гг., заведовал отделением книг на французском языке. С 1828 г. - член Российской академии. О нем подробнее см.: Голубева О.Д. Лобанов Михаил Евстафьевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки... С. 323-327.

14. Сопиков Василий Степанович (1765-1818) - книготорговец, издатель, один из основоположников русской библиографии, составитель "Опыта российской библиографии" (1813-1821). Служил в ИПБ в 1811-1818 гг., совместно с Крыловым заведовал Отделением русских книг (Михеева Г.В. Отделенческая система в Императорской Публичной библиотеке (исторический очерк) // Клио. 2018. N 2 (134). С. 150).

15. Гринченко Н.А. Петербургские книгопродавцы - арендаторы книжных лавок Императорской Публичной библиотеки // Книга и книжное дело в XIX-XXI веке: материалы междунар. науч. конф. "XX Смирдинские чтения". СПб., 2018. С. 141.

16. Путилин И.Д. Сорок лет среди грабителей и убийц: [воспоминания]. М., 2018. C. 43-44, 51, 52.

17. На рубеже веков еженедельный иллюстрированный журнал "Родина" стал самым распространенным русским иллюстрированным журналом после "Нивы". Число подписчиков составляло 40 тыс. Журнал был пионером в создании еженедельников нового типа, с отдельными бесплатными приложениями. Такими стали в дальнейшем многие семейные журналы (Издательство "Издатель А.А. Каспари". URL: https://fantlab.ru/publisher2688 (дата обращения: 19.11.2021).

18. Первые свои стихотворения опубликовал в этом журнале в 1886 г. И.А. Бунин (Летопись жизни и творчества И.А. Бунина / сост. С.Н. Морозов. М., 2011. С. 40-41).

19. Фокин П., Князева С. Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX-XX веков. СПб., 2007. Т. 2. С. 30.

20. Гумилевский Л.И. Судьба и жизнь: воспоминания // Волга. 1988. N 7. С. 154.

21. Собрание сочинений русских баснописцев: В. Тредиаковского, А. Сумарокова, В. Майкова, Д. Фонвизина, А. Измайлова, И. Хемницера, И. Дмитриева, В. Пушкина, И. Крылова / ил. В. Полякова. СПб.: А. Каспари, тип. "Родины", 1893. [8], 95 с.: ил.

22. Пережив крушение возвышенных, но неосуществимых просветительских иллюзий, которые он исповедовал в середине 1790-х гг., Крылов принял в качестве жизненного руководства вечные правила здравого смысла, которыми всегда руководствуется простой люд.

23. Леонтьева С.Г., Лурье М.Л., Сенькина А.А. Два великих дедушки//Ruthenia: сайт. URL: http://www.ruthenia.ru/folklore/luriem36.pdf (дата обращения: 19.11.2021); Ивинский Д.П. Из комментария к стихам кн. П.А. Вяземского на юбилей И.А. Крылова//Литературоведческий журнал. 2019. N 46. С. 13-148.

24. В своих отчетах по Библиотеке А.Н. Оленин отмечал, что Крылов занимается подготовкой изданий своих сочинений, "порученной ему по высочайшему его императорского величества соизволению". По ходатайству директора уже через месяц после поступления на службу в Библиотеку император назначил ему пожизненную пенсию 1500 р. в год, а через 8 лет удвоил ее (ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 30).

25. Голубева О.Д. И.А. Крылов. СПб., 1997. С. 101.

26. Там же. С. 16.

27. Творчество великого баснописца по-прежнему находится в сфере внимания ученых. См., например: Маслобойникова Н.В. Жанровое своеобразие и поэтика шутотрагедии И.А. Крылова "Трумф" ("Подщипа"): дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2005. 158 с.; Микова С.С. Языковые средства передачи культурной информации в тексте русской басни: диахронический аспект исследования: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2011. 16 с.; Артемьева Н.А. Анималистические образы в баснях И.А. Крылова: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2012. 22 с.; и др. Неизменным интересом пользуется оно и в других странах: Крицкая Н.В. Басни И.А. Крылова в англоязычных переводах: восприятие и интерпретация: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2009. 236 с.; Галимова М.Б. И.А. Крылов и таджикская литература: проблемы перевода его басен на таджикский язык: дис. ... канд. филол. наук. Душанбе, 2021. 164 с.

28. Выготский Л.С. Психология искусства. Ростов н/Д, 1998. С. 114, 150.

29. Измененный вариант афоризма австрийского писателя и критика Карла Крауса "Сатира, доступная уму цензора, заслуживает того, чтобы ее запретили" (Kraus K. "Satire, die der Zensor versteht, wird mit Recht verboten") (Kraus K. Beim Wort genommen. Mnchen, 1965. S. 224).