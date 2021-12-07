Колокольцев представил к награде майора, спасшего тонущего ребенка

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, который спас провалившегося под лед мальчика.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что к медали "За смелость во имя спасения" представлен сотрудник дежурной части Межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Республики Мордовия майор полиции Владимир Пятыркин.

В выходной день Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед.

Офицер бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который был по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Полицейский вплавь добрался до мальчика и вытащил его на берег. Затем переодел ребенка, осмотрел и отвез домой к родным.