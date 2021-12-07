Колокольцев представил к награде майора, спасшего тонущего ребенка

Новости

Путин и Байден обсудят "красные линии" 13:47
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет 13:44
Песков назвал "утками" публикации про новые санкции США к России 13:34
В Нур-Султане пройдут переговоры по Сирии 13:30
Путин проведет переговоры с премьером Греции в Сочи 13:18
Житель Майкопа осужден на семь лет за подготовку теракта 13:16
Москву очищают от снега 10 тысяч единиц техники и 71 тысяча специалистов 13:09
В Подмосковье украли спортивных лошадей для сдачи на мясо 13:03
ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей 11:46
В каких районах Хабаровского края смягчат ограничения по COVID-19 11:34
Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 13:12
Рубрика: Происшествия

Колокольцев представил к награде майора, спасшего тонущего ребенка

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении полицейского, который спас провалившегося под лед мальчика.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Колокольцев поздравил участковых с профессиональным праздником

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что к медали "За смелость во имя спасения" представлен сотрудник дежурной части Межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Республики Мордовия майор полиции Владимир Пятыркин.

В выходной день Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед.

Офицер бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который был по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Полицейский вплавь добрался до мальчика и вытащил его на берег. Затем переодел ребенка, осмотрел и отвез домой к родным.

Происшествия ЧП Власть Работа власти Госнаграды Правительство МВД РГ-Видео

Главное сегодня

Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны