Указ главы Республики Крым от 7 декабря 2021 года № 298-У "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:
дополнить строками 67 - 84 следующего содержания:
2. Внести в Указ Главы Республики Крым от 3 декабря 2021 года № 294-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У" следующие изменения:
в пункте 1:
строку:
"дополнить строками 32 - 67 следующего содержания:"
заменить строкой:
"дополнить строками 32 - 66 следующего содержания:".
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Крым С.Аксенов
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