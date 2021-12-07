Указ главы Республики Крым от 7 декабря 2021 года № 298-У "О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в приложении 16:

дополнить строками 67 - 84 следующего содержания:

2. Внести в Указ Главы Республики Крым от 3 декабря 2021 года № 294-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У" следующие изменения:

в пункте 1:

строку:

"дополнить строками 32 - 67 следующего содержания:"

заменить строкой:

"дополнить строками 32 - 66 следующего содержания:".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







