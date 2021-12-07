Закон Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Курской областной Думой 2 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 72 086 991 078 рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 83 934 214 311 рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 11 847 223 233 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 и 2024 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 69 725 388 392 рублей, на 2024 год - в сумме 70 690 005 626 рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 81 171 530 490 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 560 635 872 рублей, на 2024 год - в сумме 79 856 972 246 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 076 669 382 рублей;

дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 11 446 142 098 рублей, дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 9 166 966 620 рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Особенности администрирования доходов областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов, пени и штрафов предоставляются при условии срока их действия в пределах финансового года.

2. Установить, что государственными унитарными предприятиями Курской области перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 30 процентов.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет:

в 2022 году согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормативы распределения доходов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Курской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением субвенций, предоставляемых на исполнение публичных нормативных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке, а также на исполнение отдельных расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, формирующие единую субвенцию (далее - единая субвенция) (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации):

на 2022 год согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 2 620 771 927 рублей, на 2023 год - в сумме 2 765 762 470 рублей, на 2024 год - в сумме 2 881 187 755 рублей.

6. Утвердить размер резервного фонда Администрации Курской области на 2022 год в сумме 30 389 280 рублей, на 2023 год - в сумме 30 389 280 рублей, на 2024 год - в сумме 30 389 280 рублей.

7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области:

1) на 2022 год в сумме 6 966 558 633 рублей, в том числе за счет:

налога на имущество организаций в сумме 670 566 465 рублей;

других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 5 543 860 821 рубля;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в сумме 21 886 500 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в сумме 356 930 000 рублей;

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в сумме 106 822 400 рублей;

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в сумме 357 790 000 рублей;

уменьшения на отрицательную разницу, сложившуюся между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов в 2020 году, учитываемых при формировании дорожного фонда Курской области, в сумме 91 297 553 рублей;

2) на 2023 год в сумме 9 022 156 040 рублей, в том числе за счет:

налога на имущество организаций в сумме 698 378 066 рублей;

других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 5 566 383 274 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в сумме 1 907 268 700 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в сумме 728 037 500 рублей;

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в сумме 122 088 500 рублей;

3) на 2024 год в сумме 7 628 489 860 рублей, в том числе за счет:

налога на имущество организаций в сумме 670 566 465 рублей;

других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 5 659 855 695 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в сумме 110 944 600 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", в сумме 1 065 034 600 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в сумме 122 088 500 рублей.

8. Утвердить объем резервного фонда Курской области на 2022 год в размере 1 985 222 рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 16 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года на счете областного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств областного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2022 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2022 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы":

на реализацию решений Администрации Курской области, направленных, в том числе, на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Курской области в случае принятия федеральными органами власти решений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на обеспечение указов Президента Российской Федерации и совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих, на 2022 год в размере 3 169 113 150 рублей, на 2023 год в размере 1 625 959 601 рубля, на 2024 год в размере 1 628 250 835 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) реорганизация государственных учреждений;

2) применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников исполнительных органов государственной власти Курской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Губернатором Курской области решений о сокращении численности работников этих исполнительных органов государственной власти Курской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), региональные проекты, входящие в состав национальных проектов, осуществляемые в рамках государственных программ Курской области, в пределах объемов, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, в порядке, установленном Администрацией Курской области;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Курской области из федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета;

7) увеличение бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, предусмотренных в отчетном финансовом году на реализацию этапа 2021-2022 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в объеме, необходимом на реализацию государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Установить, что получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:

1) при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (контрактам):

об оплате расходов по участию сборных команд Курской области, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд Курской области во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций или работников образования;

об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, о проведении государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области;

на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (2019-nСоV), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) на поставку иммунобиологических, наркотических и психотропных препаратов, об оказании услуг для оздоровления детей Курской области в оздоровительных учреждениях;

в) не более 60 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, в том числе на приобретение дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

г) не более 30 процентов суммы договора (государственного контракта) - по иным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, в размере 100 процентов;

3) по государственному контракту на оказание услуги по поддержанию в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам, государственных облигаций Курской области 2017 года в размере 100 процентов за каждый календарный год исполнения услуги.

5. Предоставить право Администрации Курской области определить перечень приоритетных расходов областного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств Курской области в сфере социального обеспечения населения

Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации 1,04:

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Законом Курской области от 9 июня 2003 года № 23-3KO "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах";

пособия на ребенка, предусмотренного частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 56-ЗКО "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной Законом Курской области от 29 декабря 2003 года № 64-ЗКО "Об установлении ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 3 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 58-ЗКО "О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда";

единовременной денежной выплаты и ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных частью 3 статьи 1 и частью 4 статьи 21 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 59-ЗКО "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий";

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона Курской области от 21 июня 2006 года № ЗО-ЗКО "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьей 3 Закона Курской области от 14 августа 2006 года № 53-3KO "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Курской области от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО "О звании "Ветеран труда Курской области";

ежемесячных пособий, ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, и областного материнского капитала, предусмотренных статьями 11,14, 21 и 224 Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области";

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, предусмотренной Законом Курской области от 24 ноября 2011 года № 92-ЗКО "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Закона Курской области от 1 февраля 2012 года № 12-ЗКО "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области";

денежных средств на содержание усыновленного ребенка, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 17 августа 2012 года № 78-ЗКО "О выплате денежных средств на содержание усыновленного ребенка";

вознаграждения, причитающегося приемному родителю за исполнение его обязанностей, предусмотренного частью 1 статьи 1 Закона Курской области от 23 апреля 2013 года № 35-3KO "О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью";

ежегодной денежной выплаты, установленной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Курской области от 11 июня 2019 года № 36-3KO "О детях войны в Курской области";

единовременной денежной премии и ежемесячной доплаты к пенсии, указанных в пункте 3 части 1 статьи 10 Закона Курской области от 17 декабря 2020 года № 114-ЗКО "О наградах Курской области".

Статья 9. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 184 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 280 рублей на 1 жителя.

3. Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов равен 1.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области на 2022 год в размере 31 367 451 151 рубля, на 2023 год - в размере 27 525 456 032 рублей, на 2024 год - в размере 25 423 329 391 рубля, из них:

1) в форме дотаций местным бюджетам на 2022 год - 816 119 239 рублей, на 2023 год - 240 052 418 рублей, на 2024 год - 211 963 544 рубля, в том числе:

а) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2022 год - 586 119 239 рублей, на 2023 год - 125 052 418 рублей, на 2024 год - 96 963 544 рубля;

б) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год - 200 000 000 рублей, на 2023 год - 100 000 000 рублей, на 2024 год - 100 000 000 рублей, в том числе:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения при планировании местных бюджетов на 2022 год - 100 000 000 рублей;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов на 2022 год в сумме 100 000 000 рублей, в том числе на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов - 100 000 000 рублей, на 2023 год - 100 000 000 рублей, на 2024 год - 100 000 000 рублей;

в) на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области на 2022 год - 30 000 000 рублей, в том числе бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 25 000 000 рублей, бюджетам городских поселений - 3 000 000 рублей, бюджетам сельских поселений - 2 000 000 рублей, на 2023 год - 15 000 000 рублей, на 2024 год - 15 000 000 рублей;

2) в форме субсидий местным бюджетам на 2022 год - 9 523 111 024 рубля, на 2023 год - 6 574 276 769 рублей, на 2024 год - 4 532 894 318 рублей;

3) в форме субвенций местным бюджетам на 2022 год - 20 608 538 788 рублей, на 2023 год - 20 666 790 845 рублей, на 2024 год - 20 674 135 529 рублей;

4) в форме иных межбюджетных трансфертов на 2022 год - 419 682 100 рублей, на 2023 год - 44 336 000 рублей, на 2024 год - 4 336 000 рублей.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам и подразделам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

на 2022 год согласно приложению № 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2022 году в соответствии с федеральным законодательством операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2022 года, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Курской области.

8. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 20 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с Законом РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости в Российской Федерации" на основании соглашения на 2022 год в размере 15 000 000 рублей, на 2023 год - в размере 15 000 000 рублей, на 2024 год - в размере 15 000 000 рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в размере 1 899 800 рублей, на 2023 год - в размере 1 899 800 рублей, на 2024 год - в размере 1 899 800 рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и областных казенных учреждений

1. Органы государственной власти Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных служащих Курской области и работников областных казенных учреждений, за исключением случаев передачи Курской области дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Курской области не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

3. Установить, что с 1 октября 2022 года размер денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Курской области, окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Курской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, индексируется на 1,04.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее в настоящей статье - муниципальные образования) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в 2022 году в сумме до 27 197 000 рублей, в 2023 году в сумме до 25 598 000 рублей, в 2024 году в сумме до 27 108 000 рублей.

2. Установить, что основанием для предоставления бюджетных кредитов является обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования.

3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей частью и нормативным правовым актом Администрации Курской области в соответствии с настоящим Законом.

Обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования, содержащее обоснование необходимости предоставления и цели использования бюджетного кредита, сроки и источники его погашения, направляется в установленном Администрацией Курской области порядке в уполномоченный Администрацией Курской области орган исполнительной власти Курской области (далее в настоящей статье - уполномоченный орган) с одновременным предоставлением документов, установленных Администрацией Курской области.

Уполномоченный орган после получения обращения органа местного самоуправления о выделении бюджетного кредита в сроки, установленные Администрацией Курской области, принимает решение по результатам его рассмотрения.

В случае принятия решения о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган издает правовой акт по данному вопросу.

На основании правового акта о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган и орган местного самоуправления заключают соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования из областного бюджета бюджетного кредита по форме, утвержденной уполномоченным органом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита уполномоченный орган направляет заявителю, обратившемуся за бюджетным кредитом, мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита. Основания для отказа устанавливаются Администрацией Курской области.

4. Условиями предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов являются:

1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами;

2) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению отсутствия просроченной задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования на период пользования бюджетными кредитами;

3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) возвратность бюджетных кредитов;

5) соблюдение органом местного самоуправления установленного Администрацией Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

6) согласие органа местного самоуправления на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Курской области проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления;

7) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, со дня заключения соглашения о предоставлении местному бюджету из областного бюджета бюджетного кредита.

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое на дату обращения не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Курской областью.

6. Установить, что предоставление бюджетных кредитов осуществляется без предоставления муниципальным образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

8. Условиями использования бюджетных кредитов являются:

1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами;

2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовыми актами о предоставлении бюджетных кредитов и заключенными соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются размеры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определяются соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 12. Государственный долг Курской области

1. Установить объем государственного долга Курской области на 2022 год в сумме 24 411 286 894 рублей, на 2023 год в сумме 24 818 042 356 рублей, на 2024 год в сумме 26 183 210 513 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 9 064 190 294 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 500 000 000 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 15374811 714 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 500 000 000 рублей.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2025 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 15 406 954 571 рубля, в том числе по государственным гарантиям - 500 000 000 рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Курской области на 2022 год согласно приложению № 21 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Курской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 22 к настоящему Закону.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Курской области на 2022 год согласно приложению № 23 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Курской области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 24 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Курской области на 2022 год в сумме 147 796 756 рублей, на 2023 год в сумме 444 251 845 рублей, на 2024 год в сумме 474417771 рубля, в том числе на уплату процентов:

за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на 2022 год в сумме 7 862 029 рублей, на 2023 год в сумме 7 498 298 рублей, на 2024 год в сумме 7 133 657 рублей,

на уплату процентов по инфраструктурным бюджетным кредитам на 2022 год в сумме 13 500 000 рублей, на 2023 год в сумме 109 045 680 рублей, на 2024 год в сумме 108 961 370 рублей.

8. Установить, что на погашение государственных облигаций Курской области 2017 года, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2022 году в сумме 195 000 000 рублей, в 2023 году в сумме 195 000 000 рублей и в 2024 году в сумме 195 000 000 рублей.

Статья 13. Субсидии, гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляются субсидии, гранты в форме субсидий в порядке, установленном Администрацией Курской области:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, российским организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по содержанию и (или) разведению свиней, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств), соответствующих критериям микро- и малого предпринимательства, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";

2) организациям железнодорожного транспорта, транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, организациям, выполняющим воздушные перевозки, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения", а также транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории Курской области;

3) инвесторам, инвесторам-лизингополучателям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

4) промышленным предприятиям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности";

5) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках реализации государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области";

6) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

7) предприятиям и организациям различных форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации мероприятий в области содействия занятости населения, в рамках государственной программы Курской области "Содействие занятости населения в Курской области";

8) поставщикам социальных услуг, оказываемых инвалидам и пожилым гражданам в стационарной форме, услуг по реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также услуг по социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства, лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях), не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

9) юридическим лицам, являющимся хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей) которых находится в государственной собственности Курской области, способствующим развитию инвестиционной деятельности, в форме безвозмездного денежного вклада Курской области в имущество, не увеличивающего уставный капитал общества и не изменяющего номинальную стоимость акций;

10) государственным унитарным предприятиям Курской области в рамках реализации государственной программы Курской области "Управление государственным имуществом Курской области";

11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в рамках реализации государственной программы Курской области "Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области";

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Курской области";

13) застройщикам на возмещение части платы кредитным организациям и (или) акционерному обществу "Курское областное ипотечное агентство" за снижение процентной ставки по льготным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдаваемым ими гражданам для приобретения жилых помещений на территории Курской области, в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области".

Статья 14. Субсидии, гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными учреждениями

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляются субсидии, гранты в форме субсидий в порядке, установленном Администрацией Курской области:

1) Ассоциации микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

2) автономной некоммерческой организации "Центр "Мой бизнес" Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

3) автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области", научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в рамках государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";

4) общественным организациям инвалидов в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области";

5) общественным организациям в рамках государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области";

6) Фонду социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области";

7) автономной некоммерческой организации "Центр компетенций развития городской среды Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области";

8) некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности";

9) некоммерческой организации "Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области";

10) автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

11) автономной некоммерческой организации "Центр гражданских и социальных инициатив Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие культуры в Курской области";

12) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках государственной программы Курской области "Развитие образования в Курской области";

13) частным дошкольным образовательным организациям в рамках государственной программы Курской области "Развитие образования в Курской области";

14) автономной некоммерческой организации "Информационно-аналитический центр развития жилищно-коммунального хозяйства Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие информационного общества в Курской области";

15) некоммерческим физкультурно-спортивным организациям Курской области в рамках государственной программы Курской области "Развитие физической культуры и спорта в Курской области".

Статья 15. Приостановление действия отдельных законодательных актов Курской области

Приостановить с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года действие:

1) статей 16, 17 (в части слов "компенсация расходов на оплату жилых помещений") Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области" (газета "Курск" от 17 декабря 2008 года №222-223; газета "Курская правда" от 15 июля 2009 года № 154-156; от 16 декабря 2010 года № 145-149; от 21 сентября 2010 года № 109; от 12 ноября 2011 года № 135; от 29 ноября 2011 года № 142; от 15 декабря 2011 года № 149; от 17 декабря 2011 года № 150; от 17 марта 2012 года № 28; официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 27 июня 2012 года; от 12 декабря 2012 года; от 24 апреля 2013 года; от 5 декабря 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 11 сентября 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 25 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года; от 3 ноября 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 27 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 13 декабря 2017 года; от 29 мая 2018 года; от 14 ноября 2018 года; от 10 декабря 2018 года; от 22 августа 2019 года; от 5 ноября 2019 года; от 10 декабря 2019 года; от 12 декабря 2019 года; от 19 февраля 2020 года; от 13 апреля 2020 года; от 15 декабря 2020 года; от 31 марта 2021 года; от 28 мая 2021 года; от 23 августа 2021 года);

2) Закона Курской области от 18 июня 2014 года № 40-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере водоснабжения и водоотведения" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 18 июня 2014 года; от 26 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 10 декабря 2018 года; от 12 сентября 2019 года; от 10 декабря 2019 года; от 15 декабря 2020 года).

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







