МИД Индонезии: Азия будет становиться сильнее, но она не хочет быть гегемоном

Азиатские страны, которые в большинстве достаточно успешно справляются с пандемией коронавируса, будут играть все большую роль в мире, но при этом они не стремятся стать мировым гегемоном, считает Дино Патти Джалал, глава аналитического центра Внешнеполитического сообщества Индонезии, бывший посол в США и замминистра иностранных дел Индонезии.

Однако, отметил Дино, выступая на 12-й Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Азия в меняющемся международном порядке", Азию могут попытаться "раскачать" в попытке разделить на несколько лагерей, которые станут с недоверием относиться друг к другу. В том числе с целью помешать Китаю, хотя, отметил политолог, "Китай невозможно остановить, его подъем продолжиться во всех смыслах".

По мнению участника конференции, депутата парламента Монголии и главы делегации Монголии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Цогтбаатара Дамдина, сейчас многие рассматривают азиатские страны как соперника и конкурента, тогда как "Азия не хочет соперничества, она стремится к сотрудничеству".

В азиатских странах получается найти баланс между личным и общественным, подчеркнул руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Игорь Макаров. В будущем такой баланс придется искать все чаще. По его мнению, индивидуализм показал, что он недостаточно способен справиться с вызовами, и все больше стран, особенно в третьем мире, будут делать выбор в пользу азиатской модели, которая рассматривает человека как члена социума, имеющего определенные обязанности по отношению к обществу и вправе рассчитывать взамен на поддержку.

Хотя Азия и не стремится стать мировым лидером, она имеет предпосылки им стать, полагает Макаров. Уже сейчас, в ходе борьбы с пандемией, происходит переформатирование глобальных цепочек поставок продукции, причем в пользу Азии, которая сохранила свой потенциал. "И хотя пока у азиатских стран не хватает глобального взгляда на мир и готовности взять на себя ответственность за решение мировых проблем, вскоре ситуация может измениться", сказал эксперт.

"Азия - это уникальный союз, в котором могут взаимодействовать разные страны. Она может стать примером для всего остального мира", считает и председатель Совета Фонда клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

При этом, отметил Дино Патти Джалал, одним из следствий пандемии коронавируса стал рост популизма в политике во всем мире. "Популизм в последние годы уже стал важной частью политической жизни во всем мире, а во время пандемии он оказался еще более распространен". Поэтому уже сейчас, а также в будущем человечеству предстоит столкнуться со все большим количеством политиков, которые будут обещать то, чего от них хочет слышать избиратель, а развитие соцсетей как каналов коммуникаций только расширяет возможности популистов. Как сказал Цогтбаатар Дамдин, "мы живем в трехминутном мире, когда люди воспринимают информацию в формате видео с ТикТока".

Но к каким результатам приведет рост популизма, эксперты сказать затрудняются. Дино, например, считает, что популизм без конкретных действий не работает, поскольку слушают только тех, кто может предложить обществу конкретные решения, и что пандемия создаст новое поколение популистов, которые будут технократами и станут предлагать конкретные решения. Однако, признает индонезийский политолог, могут быть и "плохие популисты", за словами которых ничего нет, но он надеется, что люди смогут отличить технократов с конкретными решениями от пустословов.