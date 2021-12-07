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07.12.2021 15:22
Рубрика: Власть

МИД РФ выделил главное требование к Киеву по минским соглашениям

Текст: Александр Саможнев
Президент РФ Владимир Путин в ходе контакта с президентом США Джо Байденом заявит о необходимости заставить Киев выполнять минские договоренности, так как Киев никого, кроме американцев, слушать не собирается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По словам Лаврова, сегодня состоится важное событие - телефонный видеоконтакт между президентами Путиным и Байденом. Российская сторона будет очень четко излагать подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои обязательства в рамках минского комплекса мер. При этом серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается провоцировать своих кураторов.

"Что касается мирного урегулирования, то этот путь единственно возможный", - подчеркнул министр. Минские договоренности предусматривают прямой диалог Киева с Донецком и Луганском.

"Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что госсекретарь США Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту", - указал глава МИД РФ.

Лавров пояснил, что Россия не является стороной конфликта на Украине.

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