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07.12.2021 17:56
Рубрика: Экономика

Обезличенные данные россиян соберут в единую систему

Текст: Олег Капранов
Государство соберет обезличенные данные россиян в единую систему. Доступ к данным на безвозмездной и возмездной основе получат как госорганы, так и частные лица, и представители бизнеса.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это следует из размещенного на портале правовых актов проекта поправок в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", позволяющего сформировать Национальную систему управления данными (НСУД).

Фото: iStock
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Как следует из опубликованных документов, законопроектом в правовое поле вводится категория "данные НСУД". Под данными НСУД понимается информация, которая попадает в информационные системы публичного сектора. Эта информация может принадлежать физическим, юридическим лицам, а также это могут быть государственные и муниципальные данные.

"Законопроект вводит классификацию данных по уровням доступа к ним. На уровне подзаконных актов будут определены правила доступа к различным категориям типам данных. Такой подход позволит постепенно перейти от "запретительной политики" доступа к данным к более эффективному и контролируемому использованию данных в государственном управлении. Это необходимо для улучшения оперативности государственных услуг и функций, а также для повышения качества, оперативности и обоснованности принимаемых управленческих решений", - говорится в тексте сопроводительной записки.

"По сути, законопроект - это первый документ не про различные информационные системы, а про то, что их объединяет и нуждается в системном подходе - про данные, которые являются основой принятия эффективный решений", - рассказал "РГ" заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов.

Помимо этого, принятие законопроекта позволит упорядочить термины, связанные с данными, такие как "информация", "данные", "государственные данные", "потребитель данных", "получатель данных", "обладатель данных" и ряд других, пояснил "РГ" Сергей Сергиенко, советник главы "Гостеха".

Экспертами особо отмечается, что в проекте закона определены условия доступа коммерческого сектора и граждан к открытым или обезличенным данным, свободно распространяемой информации, а также обмен такими данными. Доступ предполагается предоставлять преимущественно на безвозмездной основе, но предусмотрен и возмездный механизм для данных, созданных не за счет государственного или муниципального бюджета. Средства, полученные таким путем, планируется направлять на доработку информационных систем и ресурсов для повышения их качества.

"Не секрет, что данные, которые есть у государства, востребованы бизнесом как для развития новых сервисов и услуг, так и для привлечения инвестиций. Государство заинтересовано в подобном обмене, поскольку это стимулирует развитие экономики, новых технологий и в конечном счёте выгодно всем участникам оборота данных: гражданам, бизнесу, государству. Важно, чтобы подобные обмены данных контролировались, а сами данные были бы обезличены, чтобы права граждан на защиту их персональных данных соблюдались в полной мере соответствии с законодательством", - сообщил Сергиенко.

Законопроект легализует и систематизируют открытость данных и доступ к иным данным государству, и это само по себе неплохо. Важно чтобы параллельно с этим законом правительство вернулось к практике планов по открытости данных и публикации открытых данных как способа поддержки цифрового бизнеса, отмечает Иван Бегтин руководитель Ассоциации участников рынка данных.

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"Какие-то данные однозначно должны быть открытыми, какие-то нормально если предоставляются на возмездной основе, какие-то иметь ограниченный доступ. Важно наличие механизма и регулирования перевода данных из одного в другой статус. Безусловно при этом наиболее полезными для экономики являются открытые общедоступные данные поскольку благодаря им можно сразу создавать сервисы для экономики и получать быстрый социальный и экономический эффект", - сообщил Бегтин "РГ".

Кроме того, законопроектом вводится понятие обмена данными в режиме реального времени для закрепления на законодательном уровне возможности автоматического обмена сведениями, необходимыми при оказании государственных услуг и выполнении функций. НСУД обеспечивает взаимодействие и обмен данными в области здравоохранения и образования, пенсионной системы, жилищных условий, социальной поддержки и многое другое. Ожидается, что это приведет к повышению оперативности оказания государственных услуг и функций, а также качества и обоснованности принимаемых управленческих решений и позволит перейти к более эффективному и контролируемому использованию данных как в государственном управлении, так и в коммерческом секторе.

Как пояснили "РГ" в Минцифре, в перспективе появится возможность говорить о появлении "маркетплейса" данных, где представители организаций сектора государственного управления, коммерческие организации и граждане смогут в зависимости от своих прав и полномочий получать доступ к обезличенным данным в целях анализа, совершенствования процессов управления, развития науки или в целях образования.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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В частности, данные НСУД могут быть востребованы банками, страховыми и инвестиционными компании, финансовыми и аналитическими службами предприятий различных форм собственности, рекламными и маркетинговыми компаниями, а также организациями, занимающимися внешнеэкономической, валютно-кредитной, оценочной, финансовой, туристической деятельностью.

"Например, благодаря доступу к данным органов власти бизнес сможет лучше оценить реальное состояние рынка, его структуру, векторы развития и понять то, какие факторы оказывают влияние на отрасль", - отметил Владислав Федулов.

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