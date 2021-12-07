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От COVID-19 умер фронтмен культовой группы Omega Янош Кобор

Новости
    07.12.2021, 11:55
Текст:   Олег Усков

6 декабря в Будапеште скончался Меки - основатель и фронтмен революционной венгерской группы Omega Янош Кобор. Коллектив был образован еще в 1962-м году и был одним из самых ценимых в СССР представителей так называемых музыкальных "демократов". Меки был вокалистом и гитаристом "Омеги".

Некролог опубликован сегодня на официальных аккаунтах группы. Причиной названа непродолжительная болезнь. При этом национальная пресса уточняет, что 78-летний Кобор был госпитализирован в коронавирусное отделение клиники и последнюю неделю провел на аппарате ИВЛ.

Кобор родился 17 мая 1943 года в Будапеште. Окончил технический вуз по специальности "архитектор". За карьеру стяжал множество престижных наград.

Первый альбом "Омеги" вышел в 1968 году (из маркетинговых соображений на конверте они значились как Omega Red Star From Hungary). Последняя пластинка группы вышла в 2020 году. В том же году скончались сразу три участника коллектива - сооснователь "Омеги" клавишник Ласло "Лаци" Бенкё, экс-басист и автор песен Томаш "Миши" Михай и звукорежиссер Ласло Немеш. Причем Лаци и Миши умерли с разницей в три дня.

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