Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае

На Всемирной универсальной выставке в Дубае 7 декабря пройдет показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, шоу - часть программы российской столицы на Экспо-2020. "Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В фэшн-отрасли работает более 6,7 тысячи столичных компаний и индивидуальных предпринимателей", - рассказала она. По ее словам, лидеры рынка успешно участвуют в крупных мероприятиях Парижа, Милана, Лондона.

Шоу пройдет вокруг павильона России. Главная идея - показать модные тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния.