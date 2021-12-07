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07.12.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае

Текст: Максим Милославский

На Всемирной универсальной выставке в Дубае 7 декабря пройдет показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow.

Наталья Сергунина: В Москве открывается международный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

По словам заммэра Натальи Сергуниной, шоу - часть программы российской столицы на Экспо-2020. "Креативные индустрии - важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. В фэшн-отрасли работает более 6,7 тысячи столичных компаний и индивидуальных предпринимателей", - рассказала она. По ее словам, лидеры рынка успешно участвуют в крупных мероприятиях Парижа, Милана, Лондона.

Шоу пройдет вокруг павильона России. Главная идея - показать модные тенденции крупных мегаполисов, где сочетаются традиции и новые веяния.

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