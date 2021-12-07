Под Тамбовом задержан закладчик-оптовик с 1,5 килограмма мефедрона

Новости

Путин предложил не забегать вперед с оценкой опасности "омикрона" 17:27
Срок действия ПЦР-теста в России сократили до 48 часов 17:26
Власти Москвы рассказали о состоянии раненных при стрельбе в МФЦ 17:19
Выросло количество погибших детей на мопедах и электросамокатах 17:18
Предприятиям помогут выпускать на рынок новые средства реабилитации 17:14
В Сеуле объявлена эвакуация из-за бомбы эпохи Корейской войны 17:10
Вильфанд предупредил о 20-градусных морозах в Московском регионе 16:41
Семак рассказал о том, кто не сыграет против "Челси" 16:21
В Москве начали тестировать алкозамки 16:17
Попова отметила замедление спада заболеваемости ковидом в России 16:06
В Австрии объявили условия снятия локдауна 12 декабря 16:01
Задержанному главе района Петербурга вменили хищение 165 млн рублей 15:59
Мурашко: В России полную вакцинацию прошли почти 65 миллионов человек 15:56
Роспотребнадзор: "Омикрон" может попасть в Россию из 50 стран 15:52
Мурашко сообщил о снижении заболеваемости COVID-19 за неделю на 11% 15:49
Сенатор назвала условие эффективного диалога между РФ и США 15:49
Госдума требует прекратить преследования соотечественников в США 15:42
Ретропоезд из Карелии в Финляндию запустят в январе 2022 года 15:36
Левандовски разочарован итогами голосования за "Золотой мяч" 15:36
Бастрыкин проконтролирует дело об избиении ребенка матерью в Казани 15:15
Киевский суд предоставил разрешение на задержание Поклонской 15:05
ВОЗ: "Омикрон" распространяется, но проблема "дельты" сохраняется 14:50
Лавров: РФ изложит США подходы о необходимости выполнения Киевом "Минска-2" 14:47
МИД оценил попытки США вбить клин в международных отношениях 14:44
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Суд обязал штрафовать граждан, не начавших строительство на своем участке
Как вернуть купленную машину в автосалон
Как вернуть купленную машину в автосалон
07.12.2021 16:43
Рубрика: Происшествия

Под Тамбовом задержан закладчик-оптовик с 1,5 килограмма мефедрона

Текст: Антон Валагин

Тамбовские автоинспекторы задержали участника оптового наркотрафика. Мужчина спрятал в лесу у трассы несколько крупных закладок с мефедроном, сообщили в МВД России.

В Ленобласти задержали наркокурьера с 10 килограммами мефедрона

Третьего декабря дежуривший на трассе Воронеж - Тамбов патруль ГИБДД обратил внимание на машину с самарскими номерами, припаркованную посреди леса. В салоне никого не было, от машины в лес вели следы. Вскоре к дороге вышел мужчина и направился к автомобилю. Полицейские проверили его документы, житель Сызрани не смог объяснить цель своего пребывания в Тамбовской области и совсем потерялся после вопроса, нет ли у него при себе запрещенных веществ.

Осмотрев машину, автоинспекторы нашли листки с координатами. Была вызвана следственно-оперативная группа, задержанного доставили в отдел полиции по Тамбовскому району. Мужчина признался, что уже два месяца занимается распространением крупных партий мефедрона. На этот раз по указанию неизвестного куратора он забрал полтора килограмма наркотика в Белгородской области, привез в Тамбовскую, разделил на три партии по 500 граммов и спрятал.

Тайники по координатам были найдены, мефедрон изъят. Наркокурьер помещен под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Борьба с наркотиками

Главное сегодня

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы
Песков рассказал об ожиданиях Кремля от саммита Путина и Байдена
В ПФР напомнили, кто имеет право на ежемесячное пособие на детей 8-16 лет
Греф ответил на слухи о санкциях США против России
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны