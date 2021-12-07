Под Тамбовом задержан закладчик-оптовик с 1,5 килограмма мефедрона

Тамбовские автоинспекторы задержали участника оптового наркотрафика. Мужчина спрятал в лесу у трассы несколько крупных закладок с мефедроном, сообщили в МВД России.

Третьего декабря дежуривший на трассе Воронеж - Тамбов патруль ГИБДД обратил внимание на машину с самарскими номерами, припаркованную посреди леса. В салоне никого не было, от машины в лес вели следы. Вскоре к дороге вышел мужчина и направился к автомобилю. Полицейские проверили его документы, житель Сызрани не смог объяснить цель своего пребывания в Тамбовской области и совсем потерялся после вопроса, нет ли у него при себе запрещенных веществ.

Осмотрев машину, автоинспекторы нашли листки с координатами. Была вызвана следственно-оперативная группа, задержанного доставили в отдел полиции по Тамбовскому району. Мужчина признался, что уже два месяца занимается распространением крупных партий мефедрона. На этот раз по указанию неизвестного куратора он забрал полтора килограмма наркотика в Белгородской области, привез в Тамбовскую, разделил на три партии по 500 граммов и спрятал.

Тайники по координатам были найдены, мефедрон изъят. Наркокурьер помещен под стражу.