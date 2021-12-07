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07.12.2021 09:58
Рубрика: ПДД

Сколько пьяных водителей задержано в Москве за выходные

Текст: Владимир Баршев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Девять водителей были задержаны во время рейда "Нетрезвый водитель" в Москве за повторное управление в пьяном состоянии. Им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги рейда, проведенного в ночь с 4 на 5 декабря.

Фото: iStock
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В ходе мероприятия выявлено 63 нетрезвых водителя. Из них 27 - с признаками наркотического опьянения. 99 водителей отказались от медицинского освидетельствования. Им грозит та же ответственность, что и водителям с подтвержденным опьянением.

Надо сказать, что количество выявленных нетрезвых водителей на рекорд не тянет. Возможно, москвичи действительно стали более законопослушны и, приняв горячительного, за руль не садятся. А может повлияло и то, что о проведении рейда Госавтоинспекция оповестила заранее. В любом случае, чем меньше на дорогах пьяных, тем безопаснее.