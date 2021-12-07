В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

Новости

Новый корабль ВМС Ирана затонул до спуска на воду 09:50
Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада 09:38
Илон Маск предрек Китаю экономическое превосходство над США 09:33
В бундестаге защитили "Северный поток-2" 09:21
Умер легендарный британский рокер Джон Майлз 09:21
В Дании зафиксирован резкий скачок заражений штаммом "омикрон" 09:18
Более 100 млрд рублей направлено на ускоренное расселение аварийного жилья 09:16
Депутат предложил заменить продажу алкоголя бесплатным культурным досугом в Новый год 08:43
Шум и фейерверки: как не получить штраф при праздновании Нового года 08:26
В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показывает рекордную результативность в карьере 07:33
Ученые проверили, как бег влияет на работу мозга 07:26
В Узбекистане 9 человек пострадали при взрыве в торговом центре 07:13
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04
На Сахалине началась эвакуация экипажа севшего на мель сухогруза 06:57
Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра 06:55
Эксперт пояснил, легко ли переносится "омикрон" 06:42
Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО 06:31
Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию работников частного сектора 06:23
Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии 06:10
В Хабаровске сняли введенный из-за снегопада режим ЧС 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 09:15
Рубрика: Общество

В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

Текст: Любовь Проценко
Команда Москвы поборется за победу на Олимпиаде мегаполисов. Всего в ней примут участие школьники более чем из 30 городов мира. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве стартовала VI Олимпиада мегаполисов. Соревнование проходит в распределенном формате: участники выполняют задания, не покидая своих стран. За победу борются команды более чем из 30 городов мира. Итоги подведут 13 декабря.

Наталья Сергунина: В Москве открывается международный форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

"Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе Мэра Москвы. Ежегодно на олимпиаде выступают медалисты состязаний самого высокого уровня. За последние несколько лет олимпиада стала по-настоящему престижным событием, отразив международное признание уровня московского образования. В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, среди которых Москва занимает одно из лидирующих мест. Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на Всероссийской и международных олимпиадах. Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает в том числе обучение в предпрофессиональных классах, например, в инженерных или ИТ-классах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде", - рассказала вице-мэр.

Школьникам 14-18 лет из крупнейших городов и столиц мира предстоит посостязаться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город представляет команда до 8 человек, по двое на дисциплину.

По традиции соревнование открыл междисциплинарный блиц-тур. Команды в течение двух часов выполняли задания одновременно по математике, информатике, химии и физике. Всего нужно было решить 80 задач, по 20 на каждый предмет. По уровню сложности задания тура соответствуют школьным выпускным экзаменам стран-участниц олимпиады. Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, его результаты не учитываются при подведении итогов олимпиады.

В этом году на блиц-туре могли выступать школы со всей России. Ребята выполняли те же задания, что и участники олимпиады. Для московских школ предусмотрен отдельный зачет. Победителей и призеров наградят электронными дипломами.

Фото: iStock
Утверждены сроки заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Основные туры соревнования пройдут 7 и 9 декабря. По физике и химии ребят ждут теоретический и практический туры. По математике и информатике школьники будут решать задачи.

Торжественное закрытие Олимпиады мегаполисов состоится 13 декабря в онлайн-формате. На церемонии объявят имена победителей и призеров. Подробная информация о соревновании опубликована на сайте.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В прошлом году соревнование также проходило в распределенном формате. Лучшими в командном зачете стали сборные из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
В бундестаге защитили "Северный поток-2"
Роспотребнадзор сообщил об одновременном распространении "омикрона" и гриппа
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"