В Москве стартовала Олимпиада мегаполисов

Команда Москвы поборется за победу на Олимпиаде мегаполисов. Всего в ней примут участие школьники более чем из 30 городов мира. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве стартовала VI Олимпиада мегаполисов. Соревнование проходит в распределенном формате: участники выполняют задания, не покидая своих стран. За победу борются команды более чем из 30 городов мира. Итоги подведут 13 декабря.

"Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе Мэра Москвы. Ежегодно на олимпиаде выступают медалисты состязаний самого высокого уровня. За последние несколько лет олимпиада стала по-настоящему престижным событием, отразив международное признание уровня московского образования. В соревновании участвуют ведущие мегаполисы мира, среди которых Москва занимает одно из лидирующих мест. Восемь участников московской команды были отобраны на основании достижений на Всероссийской и международных олимпиадах. Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает в том числе обучение в предпрофессиональных классах, например, в инженерных или ИТ-классах. Там ребята углубленно изучают профильные предметы, в числе которых физика, химия, математика, информатика, по которым школьники и будут соревноваться в олимпиаде", - рассказала вице-мэр.

Школьникам 14-18 лет из крупнейших городов и столиц мира предстоит посостязаться в знаниях по четырем предметам: математике, информатике, химии и физике. Каждый город представляет команда до 8 человек, по двое на дисциплину.

По традиции соревнование открыл междисциплинарный блиц-тур. Команды в течение двух часов выполняли задания одновременно по математике, информатике, химии и физике. Всего нужно было решить 80 задач, по 20 на каждый предмет. По уровню сложности задания тура соответствуют школьным выпускным экзаменам стран-участниц олимпиады. Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, его результаты не учитываются при подведении итогов олимпиады.

В этом году на блиц-туре могли выступать школы со всей России. Ребята выполняли те же задания, что и участники олимпиады. Для московских школ предусмотрен отдельный зачет. Победителей и призеров наградят электронными дипломами.

Основные туры соревнования пройдут 7 и 9 декабря. По физике и химии ребят ждут теоретический и практический туры. По математике и информатике школьники будут решать задачи.

Торжественное закрытие Олимпиады мегаполисов состоится 13 декабря в онлайн-формате. На церемонии объявят имена победителей и призеров. Подробная информация о соревновании опубликована на сайте.

Олимпиада мегаполисов проводится с 2016 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. В прошлом году соревнование также проходило в распределенном формате. Лучшими в командном зачете стали сборные из Москвы, Ханоя, Бухареста, Гонконга и Кракова.