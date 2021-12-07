В Москве задержали подростка, угрожавшего устроить стрельбу в школе

Сотрудники правоохранительных органов задержали около московской школы вооруженного 18-летнего юношу, который в социальной сети "ВКонтакте" написал о планах нападения на школу. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Сотрудники департамента образования при мониторинге соцсети "ВКонтакте" обнаружили комментарий от молодого человека, который писал о планах устроить в школе теракт 7 декабря. Информация была передана правоохранителям. Молодого человека задержали прямо у входа в школу", - говорится в сообщении.

Правоохранители начали доследственную проверку. У молодого человека обнаружен пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.