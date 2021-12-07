На Сахалине эвакуировали моряков с севшего на мель сухогруза

Новости

В большинстве регионов превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ 08:06
Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
К утру 7 декабря снежный покров в Москве подрос на 2-3 см 07:58
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Туроператоры вновь просят продлить отсрочку выплат по несостоявшимся турам 07:35
Овечкин показывает рекордную результативность в карьере 07:33
Ученые проверили, как бег влияет на работу мозга 07:26
В Узбекистане 9 человек пострадали при взрыве в торговом центре 07:13
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04
На Сахалине началась эвакуация экипажа севшего на мель сухогруза 06:57
Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра 06:55
Эксперт пояснил, легко ли переносится "омикрон" 06:42
Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО 06:31
Мэр Нью-Йорка объявил обязательную вакцинацию работников частного сектора 06:23
Экс-офицер Нацгвардии США обвинил генералов "во лжи" о событиях в Капитолии 06:10
В Хабаровске сняли введенный из-за снегопада режим ЧС 06:00
В школах Анадыря из-за пурги отменили занятия 05:39
Пентагон: На Аляске завершено строительство радара дальнего обнаружения 05:32
Инфекционист объяснил важность вакцинации подростков от COVID-19 04:48
Врач назвал единственный способ борьбы со штаммом коронавируса "омикрон" 04:45
На Колыме 50-градусные морозы нарушили автобусное сообщение 04:29
AP: В Сирии семья пострадала при авиаударе возглавляемой США коалиции 04:18
На Сахалине начали подготовку к эвакуации экипажа севшего на мель судна 04:09
Трамп сообщил, что пишет мемуары о своей работе в Белом доме 03:50
Агентство SANA сообщило о взрывах в районе порта в сирийской Латакии 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 07:22
Рубрика: Происшествия

На Сахалине эвакуировали моряков с севшего на мель сухогруза

Текст: Ольга Коваль
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области

Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель вблизи сахалинского Холмска, эвакуирован на берег, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
На Сахалине началась эвакуация экипажа севшего на мель сухогруза

"В 14.26 по местному времени эвакуация успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты готовятся обследовать корпус судна и установить боновые заграждения на случай возможного разлива топлива. Пока утечки не обнаружено.

Напомним, в минувший понедельник во время шторма сухогруз Xing Yuan, который ходит под флагом Сьерра-Леоне, выбросило на мель всего в нескольких десятках метров от Приморского бульвара в Холмске. Экипаж судна состоит из граждан Китая, никто из них не пострадал. Груза на борту нет, в танках 103 тонны топлива. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

Главное сегодня

Сенатор оценил угрозу отключить Россию от SWIFT
МОК прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022 в Пекине
Штамм коронавируса "омикрон" выявили у вернувшихся из ЮАР двух россиян
ЦИАН запретил объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам
В Гидрометцентре спрогнозировали погодную лихорадку
Блогеры начали получать реальные сроки за выходки в соцсетях ради лайков
Верховный суд разъяснил важные правила самообороны