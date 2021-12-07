На Сахалине эвакуировали моряков с севшего на мель сухогруза

Экипаж сухогруза Xing Yuan, севшего на мель вблизи сахалинского Холмска, эвакуирован на берег, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В 14.26 по местному времени эвакуация успешно завершилась. Все 12 человек доставлены на берег и проходят процедуру таможенного досмотра", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты готовятся обследовать корпус судна и установить боновые заграждения на случай возможного разлива топлива. Пока утечки не обнаружено.

Напомним, в минувший понедельник во время шторма сухогруз Xing Yuan, который ходит под флагом Сьерра-Леоне, выбросило на мель всего в нескольких десятках метров от Приморского бульвара в Холмске. Экипаж судна состоит из граждан Китая, никто из них не пострадал. Груза на борту нет, в танках 103 тонны топлива. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.