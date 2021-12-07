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07.12.2021 07:58
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Магадана опровергли факт плохой антиобледенительной обработки

Текст: Дина Непомнящая

В аэропорту Магадана сообщили, что все самолеты проходят качественную противообледенительную обработку перед вылетом. И нарушений при подготовке к полету судна авиакомпании S7, летевшего в Новосибирск, не было.

Фото: iStock
Экипаж рейса из Магадана отстранили от работы после обледенения борта

Напомним, что Airbus 321 2 декабря попал в зону обледенения и вынужден был экстренно приземлиться в Иркутске. На борту находились 199 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Перевозчик заявил, что причиной ЧП может быть некачественная антиобледенительная обработка и пообещал усилить контроль за обслуживанием самолетов в магаданском аэропорту.

"Ответственно заявляю, что в аэропорту "Магадан" применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал. С соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов", - заявил РИА Новости генеральный директор аэропорта Дмитрий Сиволобов.

Он также отметил, что все жидкости прямо перед вылетом также проходят проверку в независимой лаборатории. А самолет S7 обрабатывали дважды: сначала очищающей, а затем антиобледенительной жидкостями.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

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