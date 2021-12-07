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07.12.2021 09:05
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре школьника арестовали за гибель его одноклассника

Текст: Ольга Коваль (Хабаровск)

В Комсомольске-на-Амуре поместили под домашний арест школьника, ударившего по голове своего одноклассника, из-за чего тот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.

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"Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, на специальном учете не состоял", - отметила Исаева.

Напомним, трагедия произошла 3 декабря на уроке биологии. Один из учеников седьмого класса оскорбил другого, а тот в ответ ударил обидчика по голове. От полученной травмы подросток скончался в школьном медкабинете до приезда "скорой".

По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и халатности. О ходе расследования будет доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Свою проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку своевременности прибытия "скорой" в школу. Ранее сообщалось, что бригада прибыла на место через 15 минут после звонка и тоже пыталась оказать помощь ребенку.

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