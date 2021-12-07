В Комсомольске-на-Амуре школьника арестовали за гибель его одноклассника

В Комсомольске-на-Амуре поместили под домашний арест школьника, ударившего по голове своего одноклассника, из-за чего тот погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора Хабаровского края Анну Исаеву.

"Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, на специальном учете не состоял", - отметила Исаева.

Напомним, трагедия произошла 3 декабря на уроке биологии. Один из учеников седьмого класса оскорбил другого, а тот в ответ ударил обидчика по голове. От полученной травмы подросток скончался в школьном медкабинете до приезда "скорой".

По факту произошедшего региональное управление СК возбудило уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть, и халатности. О ходе расследования будет доложено председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Свою проверку проводит и прокуратура. Надзорное ведомство даст оценку своевременности прибытия "скорой" в школу. Ранее сообщалось, что бригада прибыла на место через 15 минут после звонка и тоже пыталась оказать помощь ребенку.