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07.12.2021 10:04
Рубрика: Происшествия

В Приморье проверят, как в Сеть попали кадры гинекологической операции

Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)

В Приморском крае в социальных сетях распространилось видео с кадрами гинекологической операции. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

Фото: Следственный комитет РФ
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Как отметили в ведомстве, 6 декабря в местных изданиях появилась информация о том, что из помещений одного из медицинских учреждений города Артема велась видеотрансляция в прямом эфире. Кадры из процедурных и операционных транслировались в интернете в общем доступе несколько минут.

Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сейчас правоохранители устанавливают, как подобное стало возможным, а также кто вел трансляцию.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК РФ по Приморью.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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