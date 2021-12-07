В Приморье проверят, как в Сеть попали кадры гинекологической операции

В Приморском крае в социальных сетях распространилось видео с кадрами гинекологической операции. Региональное управление Следственного комитета начало проверку.

Как отметили в ведомстве, 6 декабря в местных изданиях появилась информация о том, что из помещений одного из медицинских учреждений города Артема велась видеотрансляция в прямом эфире. Кадры из процедурных и операционных транслировались в интернете в общем доступе несколько минут.

Следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Сейчас правоохранители устанавливают, как подобное стало возможным, а также кто вел трансляцию.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СУ СК РФ по Приморью.