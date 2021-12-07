В Самаре загорелся старейший в городе рынок "На птичке"

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту крупного пожара на территории старейшего рынка в Самаре "На птичке", который произошел сегодня ночью.

Площадь пожара, случившего примерно в 04.30 по местному времени, составила более 1200 квадратных метров, сообщили в МЧС по региону. Горели торговые павильоны.

Погибших и пострадавших в результате крупного пожара нет, уточнили в ведомстве.

Через два часа огонь был локализован, а к 09.30 ликвидирован. Для тушения привлекались пожарные поезд и насосная станция и еще 38 единиц техники.