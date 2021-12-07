Более 5000 кемеровчан стали новыми пользователями "Кузбасс Онлайн" в ноябре

Всего возможностями мобильного приложения пользуются уже более 41 тысячи жителей областного центра. Чаще всего горожан волновали вопросы по уборке снега, как в секторе индивидуальной жилой застройки, так и во дворах, установке или неисправности светильников, работе общественного транспорта.

Так, например, пользователь отправил в цифровую платформу сообщение о том, что на остановке "Детский сад" по ул. В.Волошиной, рядом с пешеходным переходом, не горит фонарь. МБУ "Кемеровские автодороги" провели на данном участке ремонтные работы по восстановлению освещения. После поступивших в "Кузбасс Онлайн" просьб от жителей специалисты Кемеровской службы спасения закрыли колодец по ул. Дегтярева, 7, управляющая компания "Жилищный трест Кировского района" восстановила освещение в подъезде №4 по ул. Инициативная, 26, а по ул. Леонова, 11 в подъезде №3 установила поручень для инвалида.

Напомним, в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и нацпроекта "Жилье и городская среда" открытая городская площадка "Кузбасс Онлайн" создана для оперативной работы региональных и муниципальных властей с сообщениями граждан. Жители областного центра решают вопросы ремонта дорог, работы общественного транспорта и многое другое. Для наглядности в программе можно прикрепить фотографии к обращению.

Кроме того, в "Кузбасс Онлайн" публикуются новости о важных городских и региональных событиях.

Проводятся опросы и голосования по выбору объектов благоустройства, названий остановок, схемы организации движения общественного транспорта, участия в городских акциях.

Напомним, приложение "Кузбасс Онлайн" доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова