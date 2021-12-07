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07.12.2021 18:05
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе из шахты "Листвяжная" подняли тела еще 13 погибших

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В поселке Грамотеино подняли на поверхность еще 13 тел погибших при взрыве на шахте "Листвяжная" - 12 шахтеров и одного горноспасателя. Они были найдены сегодня при поисковых работах в горной выработке.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106

Продолжаются поиски еще двух шахтеров, сообщает МЧС России.

По данным МЧС, подразделения горноспасателей продолжают откачивать из шахты воду, отбирать пробы воздуха, а также восстанавливать вентиляционные сооружения. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Напомним, взрыв метана, произошедший 25 ноября, унес жизни 51 человека: 46 горняков и пяти спасателей, спустившихся к ним на помощь.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Взрыв на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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