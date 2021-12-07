В Омске арестовали главу Российского союза студенческих организаций

Куйбышевский районный суд принял решение о заключении под стражу жителя города Москвы, работающего в одном из высших учебных заведений столицы. Он обвиняется в даче взятки сотруднику УФСБ России по Омской области.

По версии следствия, 2 ноября 2021 года обвиняемый предложил крупное денежное вознаграждение должностному лицу за содействие в освобождении от уголовной ответственности. В прошлом году в отношении руководителя Российского союза студенческих организаций было возбуждено уголовное дело мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В настоящее время оно направлено для рассмотрения в суд.

- О предложении взятки сотрудник службы сообщил в подразделение собственной безопасности, после этого в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан, - сообщает СК по Омской области.

Куйбышевский суд заключил обвиняемого под стражу сроком на 2 месяца.