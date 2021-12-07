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07.12.2021 09:40
Рубрика: Происшествия

В Приангарье ответчик убил истца после решения суда

Текст: Дмитрий Машуков

В Иркутской области суд вынес приговор жителю Братска, обвиненному в убийстве. Преступление было совершено возле здания суда. Сразу после этого виновный сдался правоохранительным органам, рассказали сегодня в региональном главке Следственного комитета.

Фото: Следком по Вологодской области
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Установлено, что вечером 3 марта этого года двое горожан вышли из здания суда в Братске после рассмотрения гражданского дела о компенсации морального вреда. На близлежащей автомобильной парковке между мужчинами - ответчиком и истцом - произошла ссора. Ответчик достал из своей машины нож и несколько раз ударил оппонента в грудь. Раны оказались смертельными. После убийства виновный вернулся в здание суда и сдался правоохранителям.

Вердикт: семь лет шесть месяцев колонии строгого режима. Суд также обязал жителя Братска выплатить родственникам жертвы компенсацию морального вреда, уточнили в прокуратуре Иркутской области.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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