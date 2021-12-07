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07.12.2021 09:56
Рубрика: Общество

В Томском политехе появится центр компетенций для студентов

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский политехнический университет присоединился к проекту президентской платформы "Россия - страна возможностей". В вузе откроется центр оценки и развития надпрофессиональных компетенций.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Платформа уже заключила больше 30 соглашений с ведущими российскими вузами. До конца этого года в 20 регионах России откроются 38 центров. А к 2023 году в стране будет работать не менее 75 подобных центров.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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Студенты будут проходить в них тестирование по оценке своих лидерских и управленческих навыков и компетенций. У каждого участника появится свой цифровой профиль, на основе которого "Центры компетенций" предложат ребятам индивидуальные образовательные траектории и помогут подобрать необходимые программы.

По мнению работодателей, российские вузы сегодня дают студентам фундаментальное образование и отличную практику. Но в то же время выпускникам не хватает так востребованных сегодня softs kills - навыков эффективного и гибкого мышления, общения, управления и работы в команде. И "Центры компетенций" помогут ребятам их развить.

- Это реальные требования со стороны работодателей, - поясняет заместитель директора Школы базовой инженерной подготовки по развитию Владимир Гузырь. - Потому что инженер нового поколения априори не может обходиться без soft skills. Это не просто человек, предлагающий технические решения, а действующий в контексте развития общества и его запросов, понимающий свою социальную ответственность за последствия своих решений. Среди soft skills можно выделить умение работать в команде, правильно интерпретировать цели, правильно реагировать на запросы общества и предлагать решения, улучшающие жизнь человека.

Томский политех имеет достаточно долгую и успешную историю развития у инженеров подобных "мягких навыков". Ведь готовящий инженеров вуз обладает также богатым опытом в области экономического, управленческого образования, гуманитарных наук.

Сотрудники Школы базовой инженерной подготовки ТПУ месте с коллегами из других вузов участвовали в программе дополнительного образования для подготовки специалистов проекта. Они прошли обучение и защитили концепцию Центра компетенций Томского политеха в образовательном центре "Мастерская управления "Сенеж".

- Мы приняли решение, что в ТПУ центр будет реализован в сетевом формате, - говорит директор Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Денис Чайковский. - Эта концепция в полной мере соответствует стратегической ставке Томского политеха по тиражированию лучших моделей инженерного образования в рамках программы "Приоритет 2030".

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" обеспечит методологическую поддержку и подготовку необходимых материалов. А образовательные треки будут создавать сами вузы совместно с департаментом методологии и оценки АНО "РСВ".

Студенты вуза уже получили возможность зарегистрироваться в проекте, чтобы выяснить, какие компетенции у них прокачаны лучше, а какие необходимо развивать. В их числе ориентация на результат, эмоциональный интеллект, способность к анализу информации и принятию решений, клиентоориентированность, цифровая грамотность, коммуникабельность и другие "мягкие навыки".

Взаимодействие с работодателями - одно из главных направлений проекта создания центра компетенций. Представители таких крупных компаний и корпораций, как "Росатом", "Роскосмос", АФК "Система", "Газпром", "Газпром нефть" и другие организации будут участвовать как в формировании профиля компетенций выпускника, так и в разработке и реализации программ обучения.

Фото: Пресс-служба ТПУ
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- И это уже будет задача университета - сформировать у наших студентов действительно востребованные навыки, - подчеркивает Дмитрий Денис Чайковский. - Таким образом, мы сможем серьезно повысить конкурентоспособность наших выпускников. И в эту работу мы вовлекаем все инженерные и исследовательские школы ТПУ. Мы хотим, чтобы они не просто понимали, как проходит процесс, но и были активными участниками, давали свои рекомендации, делились своим видением, активно вовлекали промышленных партнеров.

Предполагается, что центры компетенций станут своего рода посредниками между студентами и работодателями. Таким образом, сами университеты будут играть еще большую роль в развитии российских регионов.

Справка "РГ"

Трансформация инженерного образования - одна из ключевых стратегических ставок Томского политеха, заложенных в программу развитии университета на ближайшие 10 лет. С этой программой ТПУ недавно вошел в программу Минобрнауки РФ "Приоритет 2030", в первую группу вузов по треку "Исследовательское лидерство".

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