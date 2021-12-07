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07.12.2021 12:03

"Россети Северный Кавказ" отремонтировали более 4 тысяч трансформаторных подстанций

Повышение надежности энергоснабжения жителей и предприятий Северо-Кавказского федерального округа - ключевая задача компании "Россети Северный Кавказ". Для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса СКФО энергетики своевременно проводят необходимый комплекс ремонтных работ в рамках запланированных производственных программ.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В числе основных мероприятий, которые энергетики уже провели за 11 месяцев этого года, - ремонт более 4,1 тысячи трансформаторных подстанций (ТП) во всех регионах Северного Кавказа. В Ставропольском крае энергетики отремонтировали 1,5 тысячи ТП; в Дагестане необходимые работы проведены на 1,2 тысячи ТП; в Чеченской Республике выполнен ремонт 769 ТП; в Карачаево-Черкесии - 235 ТП; в Кабардино-Балкарии - 175 ТП; в Северной Осетии - 120 ТП и в Ингушетии - 109 ТП.

В сложной системе электротехнического оборудования трансформаторные подстанции выполняют важнейшую роль звена, перераспределяющего электроэнергию. Потребители получают необходимый для комфортной жизни энергоресурс благодаря стабильной работе ТП. Именно поэтому своевременному ремонту и качественному обслуживанию трансформаторных подстанций энергетики уделяют повышенное внимание.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия

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