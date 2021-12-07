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07.12.2021 16:54

"Россети Северный Кавказ" помогают в развитии курортной турзоны в Ингушетии

"Россети Северный Кавказ" в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства Ингушетии к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов провели ремонт высоковольтной линии электропередачи, питающей Джейрахский район республики.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Воздушная линия 10 кВ "Эзминская ГЭС" протяженностью 52 километра помимо пяти крупных населенных пунктов обеспечивает электроснабжение пограничной службы, вышек сотовой связи и курортной зоны региона: всесезонный курорт "Армхи", альпинистский лагерь, детские лагеря "Аьрзи" и "Армхи", гостиничные комплексы.

Чтобы обеспечить надежное электроснабжение территории в сезон сложных погодных условий и максимальных нагрузок, энергетики филиала "Ингушэнерго" заменили на объекте провод общей протяженностью 1,5 километра. Вместо 10 изоляторов, выработавших свой ресурс, установили современные аналоги. Кроме того, рабочие группы провели расчистку трассы от древесно-кустарниковой растительности.

Энергетики в полной мере осознают всю ответственность за электроснабжение курортной зоны - осмотр оборудования проводят практически ежемесячно. Комплекс мероприятий в рамках ремонтной программы специалисты реализуют каждое лето. При этом работают оперативно-выездные бригады Джейрахских районных электрических сетей в экстремальных условиях высокогорья: большая часть линии проходит на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря. Чтобы добраться до энергообъекта, специалисты пешком преодолевают несколько километров по труднодоступной горно-лесистой местности, переходят вброд реки. А из-за отсутствия подъездных дорог использовать спецтехнику энергетики не могут - работают на высоте от 10 до 25 метров, используя альпинистское снаряжение.

Но трудности никогда не сказывались на выполнении важной задачи - обеспечении качественного и бесперебойного электроснабжения стратегической территории.

"Электроэнергетика - системообразующая отрасль: от ее состояния и развития зависят уровень и темпы социально-экономического развития страны. Утверждение об основополагающей роли комплекса одинаково справедливо для любого направления, и курортно-туристического в том числе, - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев. - Туризм - высокоэффективный сектор и, самое главное, имеющий большой потенциал в Ингушетии, на земле "башен и легенд". Но удивительным природным, историческим и духовным ресурсам Джейрахского района нужно соответствовать: строить социальные и рекреационные объекты, повышать качество сервиса. И все это невозможно без устойчивой работы электросетевого хозяйства".

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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