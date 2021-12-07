В КЧР на форуме "Межкультурный диалог" выбрали лучшие проекты студентов

В Карачаево-Черкесии на базе туристического поселка Романтик прошел региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". В нем приняли участие около 50 юношей и девушек из ведущих учебных организаций республики.

На форуме рассматривались темы, касающиеся межэтнических отношений, профилактики экстремизма в молодежной среде, сохранения этнокультурного и языкового разнообразия региона. Особое внимание участников привлекла панельная дискуссия "Диалог культур и развитие сотрудничества".

С приветственным словом к участникам и гостям форума обратился министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он отметил, что "Межкультурный диалог" востребован молодежной аудиторией Северного Кавказа, и поэтому в нем участвуют студенты различных учебных заведений, в том числе учащиеся медресе-интерната КЧР.

Спикерами форума стали преподаватели ведущих российских вузов, представители ведомств, а также прокуратуры Карачаево-Черкесии и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Особым плюсом форума стала возможность пройти стажировку в министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати республики.

В рамках форума были организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. В состав экспертного жюри вошли министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков, министр культуры КЧР Зураб Агирбов, заместитель министра по делам молодежи КЧР Расул Найманов, а также начальник Культурного центра МВД по КБР Гюльнара Жабелова.

Победителями стали 15 участников из КЧГУ имени Алиева и педагогического колледжа имени Хабекова.

Отметим, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие прошло с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Справка

Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем участвовали более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа. Мероприятие организовано Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации".

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