В КЧР на форуме "Межкультурный диалог" выбрали лучшие проекты студентов

Новости

ЦБ поддержал создание платформы по защите россиян от мошенников 12:56
Стало известно, сколько аптек могут продавать лекарства удаленно 12:43
Большинство россиян последние два-три года не летали на самолетах 12:41
Наталья Сергунина: Коллекции московских дизайнеров представят на Всемирной выставке в Дубае 12:40
Заболевшим "омикроном" запретили покидать ЮАР 12:32
В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах 12:31
Володин: Иммунитет к коронавирусу среди депутатов достиг 94% 12:31
Глава Крыма подтвердил смерть директора представительства "Аэрофлота" 12:24
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей 12:22
Росавиация попросила пилотов не называть аэропорт Сочи Адлером 12:19
Участники будущего правительства Германии подписали коалиционный договор 12:08
Скончался испытатель вертолетов Ми, Герой СССР Гурген Карапетян 11:56
Объем кибермошенничества в России достиг исторического максимума 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2 573 новых случая COVID-19 11:54
В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей 11:46
В каких районах Хабаровского края смягчат ограничения по COVID-19 11:34
Под Воронежем столкнулись 12 автомобилей 11:30
Мишустин направил более 3,1 миллиарда рублей на строительство дорог 11:16
В Красноярске открыли мемориальный комплекс города трудовой доблести 11:13
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов 11:09
Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США 11:03
В Перми суд продлил арест стрелявшему в вузе студенту 11:02
Снегопад пока не повлиял на график движения поездов МЦД и МЦК 10:57
В России снизилась стоимость авиабилетов 10:46
На Бережковской набережной такси скатилось в реку 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
Омские правоохранители подписали на "РГ" социальные учреждения
07.12.2021 11:42

В КЧР на форуме "Межкультурный диалог" выбрали лучшие проекты студентов

Текст: Валерий Николаев
В Карачаево-Черкесии на базе туристического поселка Романтик прошел региональный молодежный форум "Межкультурный диалог". В нем приняли участие около 50 юношей и девушек из ведущих учебных организаций республики.
Фото: Пресс-служба Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Фото: Пресс-служба Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати
Фото: Пресс-служба Министерства КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати

На форуме рассматривались темы, касающиеся межэтнических отношений, профилактики экстремизма в молодежной среде, сохранения этнокультурного и языкового разнообразия региона. Особое внимание участников привлекла панельная дискуссия "Диалог культур и развитие сотрудничества".

С приветственным словом к участникам и гостям форума обратился министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он отметил, что "Межкультурный диалог" востребован молодежной аудиторией Северного Кавказа, и поэтому в нем участвуют студенты различных учебных заведений, в том числе учащиеся медресе-интерната КЧР.

Спикерами форума стали преподаватели ведущих российских вузов, представители ведомств, а также прокуратуры Карачаево-Черкесии и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Особым плюсом форума стала возможность пройти стажировку в министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати республики.

В рамках форума были организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. В состав экспертного жюри вошли министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков, министр культуры КЧР Зураб Агирбов, заместитель министра по делам молодежи КЧР Расул Найманов, а также начальник Культурного центра МВД по КБР Гюльнара Жабелова.

Победителями стали 15 участников из КЧГУ имени Алиева и педагогического колледжа имени Хабекова.

Отметим, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мероприятие прошло с учетом всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Справка

Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" традиционно проводится с 2017 года. За это время в нем участвовали более 300 человек из разных регионов Северного Кавказа. Мероприятие организовано Министерством Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати в рамках государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации".

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

Главное сегодня

Китай раскритиковал бойкот Олимпиады со стороны США
Минцифры предложило сделать поездки на такси бесплатными для ветеранов
США отказались от обещания не расширять НАТО на восток
Депутат бундестага отверг возможность шантажа России "Северным потоком-2"
Сумма штрафов Google в России превысила 50 млн рублей