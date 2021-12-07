Как в Республике Коми расселяют неперспективные поселки

В Коми приступают к расселению поселков Косью и Березовка в Печорском районе, признанных неперспективными. До конца этого года первые 22 семьи переедут оттуда в более развитые населенные пункты, а весь процесс завершится в 2023-м. Следующий в очереди - поселок Новоипатово в Сыктывдинском районе, где предстоит расселить 37 домов. Особенно активно идет расселение угледобывающих населенных пунктов в окрестностях Воркуты. Их уже покинули более 450 семей, к 2025 году переезда ждут еще 300. Все это не единичные случаи, а часть программы так называемого управляемого сжатия опустевших северных территорий.

В Косью в конце 1950-х проживало 2600 человек, а сегодня и ста не наберется. Поселок примечателен лишь железнодорожной станцией на линии Котлас - Воркута. В Березовке население за 60 лет сократилось с 3800 человек до нескольких сотен. Воинская часть и аэродром, которые там располагались, закрылись. Новоипатово в советское время было поселком лесопункта с тысячей жителей. Но в начале нулевых лесопункт приказал долго жить, а другой работы в тех краях нет и не предвидится.

В умирающих поселках, как правило, уже не остается никакой инфраструктуры для полноценной жизни. После их расселения пустые дома отключают от инженерных сетей.

Моногород Воркута - особая статья, его судьба зависит от вектора развития угольной промышленности. Как сообщил на форуме в Петербурге председатель контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев, к 2037 году в окрестностях города закроют четыре шахты и угольный разрез. Гораздо раньше будут закрыты четыре поселка и расселены порядка 50 домов. До 2025 года переедут в более благоприятные условия жители поселков Комсомольский и Заполярный, микрорайонов Советский и Цементнозаводский.

Людей в таких случаях переселяют в Воркуту, где свободного жилья вполне достаточно: коммерческого спроса на него нет, владельцы сдают квартиры муниципалитету, чтобы не оплачивать коммунальные расходы, и переезжают в другие регионы.

Вопреки распространенному мнению, сама Воркута не умирает, а сжимается, считает доцент географического факультета МГУ, кандидат географических наук, заместитель директора института региональных исследований Надежда Замятина.

- Речь идет только о расселении поселков так называемого Воркутинского кольца. В советское время у каждой шахты создали по такому поселку. Причем уже тогда перевозка угля из Воркуты на дальние расстояния была неэффективной. Выгоднее всего было использовать его в самой Воркуте. Но город появился в военные годы, когда стране требовалось топливо. В дальнейшем добыча энергетического угля сократилась, и эти поселки оказались не нужны. Однако сама Воркута как организующий центр территории, место оказания услуг, логистическая база, безусловно, останется. В городе и сегодня проживает 50 тысяч человек - это много для Арктической зоны, - пояснила "РГ" Надежда Замятина.

В умирающих поселках, как правило, уже не остается никакой инфраструктуры для полноценной жизни

Первый из воркутинских поселков - Хальмер-Ю - был закрыт еще в 1996 году после ликвидации шахты. Расселение пытались провести по мировым стандартам, с привлечением зарубежных финансовых средств - этот пример должен был стать образцово-показательным. Но в итоге людей, которые не хотели покидать свои дома, перевозили в Воркуту с привлечением правоохранительных органов. История Хальмер-Ю показала, насколько сложны такие процессы, и в будущем подобных ошибок не повторяли.

Но и времена с тех пор изменились: сегодня отказов покидать неперспективные поселки почти не бывает. Наоборот, местные жители сами просят власти, чтобы их переселили в более благополучные края. К примеру, так поступили в поселке Вожаель Княжпогостского района Коми - бывшего центра Устьвымлага. Там остались в основном пожилые люди - всего около сорока человек. При этом в Вожаеле нет ни магазина, ни врача, а дома требуют ремонта. Для желающих переехать из умирающего поселка обещают построить многоквартирный дом в городе Емве.