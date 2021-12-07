Следствие подало ходатайство об аресте экс-главы района Петербурга

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило ходатайство от стороны следствия об аресте Ивана Громова, бывшего главы Калининского района города, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В сообщении ведомства указано, что Громову вменяют восемь эпизодов мошенничества. Следствие просит заключить экс-чиновника под стажу.

Ранее стало известно, что общая сумма хищений, которая фигурирует в материалах уголовного дела, составляет 165 миллионов рублей.

Громов возглавил Калининский район 12 ноября. Два дня назад под заявление об уходе в отставку. До этого он пять лет возглавлял Петроградский район, а еще раньше был главой комитета по информатизации и связи. По предварительным данным, события, из-за которых было возбуждено уголовное дело, имели место в период работы Громова в комитете.