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07.12.2021 20:30
Рубрика: Происшествия

Следствие подало ходатайство об аресте экс-главы района Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Куйбышевский районный суд Петербурга поступило ходатайство от стороны следствия об аресте Ивана Громова, бывшего главы Калининского района города, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Фото: <a href="http://www.kalininnews.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Новости Калининского района</a>
В Петербурге задержали экс-главу района по подозрению в мошенничестве

В сообщении ведомства указано, что Громову вменяют восемь эпизодов мошенничества. Следствие просит заключить экс-чиновника под стажу.

Ранее стало известно, что общая сумма хищений, которая фигурирует в материалах уголовного дела, составляет 165 миллионов рублей.

Громов возглавил Калининский район 12 ноября. Два дня назад под заявление об уходе в отставку. До этого он пять лет возглавлял Петроградский район, а еще раньше был главой комитета по информатизации и связи. По предварительным данным, события, из-за которых было возбуждено уголовное дело, имели место в период работы Громова в комитете.

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