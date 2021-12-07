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07.12.2021 23:13
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области объявлен режим ЧС из-за блэкаута

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области из-за массовых отключений электричества с 8 декабря вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: iStock
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Сейчас в зоне отключения оказалось 397 населенных пунктов, где проживает 8,5 тысяч человек.

Блэкаут обусловлен последствиями снегопадов. Снег налипает на провода, они не выдерживают, происходят аварии. Снег идет на Новгородчине уже несколько дней и есть такие населенные пункты, где все это время люди живут без света.

В обесточенные населенные пункты власти региона собираются доставить генераторы, которые можно будет использовать в том числе для зарядки мобильных телефонов. В местных администрациях мониторят ситуацию на социальных объектах, а также собирают информацию о гражданах, нуждающихся в медиинской помощи.

С 8 декабря в Новгородскую область приедут ремонтные бригады из Ленинградской, Псковской и Смоленской областей, а также Карелии. Также на поврежденных участках работают сотрудники регионального управления МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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