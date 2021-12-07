С карьера на Кубани похитили 59 элеваторов

Полицейские в Новороссийске закончили расследование уголовного дела о краже ковшовых элеваторов с мергельного карьера. Всего их украли 59 штук, ущерб составил порядка 160 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, обвинили в преступлении 28-летнего местного жителя, который решил украсть и продать оборудование.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь на территории мергельного карьера, граничащего с лесным массивом, похитил 59 ковшовых элеваторов, и за несколько рейсов вывез на своем автомобиле. Похищенное спецоборудование мужчина продал, денежными средствами распорядился по своему усмотрению, - говорится в сообщении ведомства.

По уголовному делу о краже уже утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время его передадут в суд. Сам обвиняемый находится под подпиской о невыезде. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

На мергельном карьере добывается известковая глина, ее используют при производстве некоторых видов цемента, а также в строительстве, в том числе для производства кирпича. Используемые для добычи мергеля ковшовые элеваторы - достаточно небольшие устройства для перемещения материала снизу вверх, одна из разновидностей норий.