Сбер запустил новую ипотечную программу на покупку дома

С 2019 года Сбер в регионах юга России и Северного Кавказа значительно нарастил присутствие на ипотечном рынке. Даже с учетом роста цен на квартиры и жилые дома на юг страны все чаще переезжают жители северных регионов России, а молодежь стремится купить собственное жилье в центре крупных городов.

При этом люди среднего и старшего возраста все чаще обращаются в Сбер за ипотекой на строительство или покупку собственного дома в пригородных зонах и в малых населенных пунктах.

"С 2020 года фиксируем настоящий "ипотечный бум" на строительство загородных домов и покупку квартир в городских новостройках. Фактически мы каждый год удваиваем объемы выдачи ипотеки. С начала года Юго-Западный банк уже оформил более 107 тысяч ипотечных займов на общую сумму 239 мрд рублей, - говорит Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного Сбербанка. - Причем все чаще к нам в офисы приходят студенты 18-25 лет, молодые родители и семейные пары, желающие инвестировать в жилье для удобного семейного отдыха или сдачи его в аренду. Отмечу, что с начала пандемии мы видим растущий тренд на покупку просторных загородных домов. Это связано в первую очередь с тем, что в условиях нашего комфортного южного климата многие семьи хотят иметь жилье в курортных зонах, больше времени проводить на природе и чаще заниматься приусадебным хозяйством".

Отвечая на этот запрос рынка, Сбер расширил условия кредитования и запустил ипотеку на покупку дома и земли в коттеджных поселках, строительство которых ведется с участием проектного финансирования банка. Оформить такой заем до 60 млн рублей можно на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 15 % от общей стоимости объекта недвижимости. Подробнее об этом предложении можно узнать на сайте банка и на Домклик.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой ЮЗБ ПАО Сбербанк