Модернизированные суперпушки "Малка" пошли в войска

Концерн Уралвагонзавод поставил министерству обороны России первую партию самоходных пушек 2С7М "Малка" калибра 203 миллиметра. Они после капитального ремонта и глубокой модернизации.

Об этом концерн сообщил на своей странице в соцсети. В САУ установили новую коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

"Малка" - крупнокалиберная самоходная пушка 2С7М. Является модернизированной версией орудия 2С7 "Пион". Предназначена для поражения объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Самоходка 2С7М считается одной из наиболее дальнобойных и тяжелых в мире - 46,5 тонны. Вес применяемых боеприпасов - до 110 килограммов.