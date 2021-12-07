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07.12.2021,  
09:26
Текст:  Светлана Цыганкова

Модернизированные суперпушки "Малка" пошли в войска

Фото: Уралвагонзавод/vk.com/realuvznews Фото: Уралвагонзавод/vk.com/realuvznews
Фото: Уралвагонзавод/vk.com/realuvznews

Концерн Уралвагонзавод поставил министерству обороны России первую партию самоходных пушек 2С7М "Малка" калибра 203 миллиметра. Они после капитального ремонта и глубокой модернизации.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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Об этом концерн сообщил на своей странице в соцсети. В САУ установили новую коробку передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

"Малка" - крупнокалиберная самоходная пушка 2С7М. Является модернизированной версией орудия 2С7 "Пион". Предназначена для поражения объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.

Самоходка 2С7М считается одной из наиболее дальнобойных и тяжелых в мире - 46,5 тонны. Вес применяемых боеприпасов - до 110 килограммов.

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Фото: Istock
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