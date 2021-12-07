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07.12.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

Уралец получил срок за убийство парня из-за долга в 500 рублей

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о похищении и убийстве из-за долга в пять сотен рублей.

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Напомним, ночью третьего июля 2016 года обвиняемый с приятелем похитили в Карпинске молодого парня, который был должен им символическую сумму. Они вывезли его в лес. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, чтобы по пути тот не смог позвонить в полицию, забрали в выбросили его сотовый. В лесу сообщники заставили жертву копать могилу - в ней впоследствии они и похоронили его еще живым.

Как уточнили в полицейском главке Среднего Урала, о похищении молодого человека стало известно не сразу: он предупредил мать, что едет работать в другой город, поэтому она какое-то время не волновалась, что он не выходит на связь.

В процессе расследования выяснилось, что к пропавшему в гости приходили два местных жителя. "Было установлено место, где парня избили и где он оказался погребенным в выкопанной им же самим яме. Истлевшее тело убитого также нашли - это место указал один из сообщников", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета области.

Сегодня единственному оставшемуся в живых убийце вынесли приговор по 126 и 105 статьям УК РФ: 15 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора месяца.

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