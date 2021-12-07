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07.12.2021,  
15:38
Текст:  Алексей Брусилов

Российские вездеходы "Ирбис" замечены в Индонезии

Подразделения быстрого реагирования Индонезии, предназначенные для действий в условиях различных стихийных бедствий, эксплуатируют гусеничные ГАЗ-34039 "Ирбис". Фотографии двух таких машин обнародованы на портале indomiliter.com.

Ранее этими службами применялись известные шведские двухсекционные вездеходов Hagglunds Bandvagn 206, сейчас их потеснила российская техника.

Фото: Staff Sgt. Matthew Keeler / wikimedia.org
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Местные эксперты отмечают высокие характеристики ГАЗ-34039, их возможность действовать на различной пересеченной местности, в условиях пятидесятиградусной жары.

Масса снаряженного "Ирбиса" - 5000 кг, максимальная - 7000 кг. Вес перевозимого груза - 2000 кг. При этом гусеничная машина не теряет возможности форсировать водные преграды вплавь со скоростью до 5 - 6 км/ч. Максимальная же скорость по шоссе не менее 60 км/ч. Буксируемый прицеп может весить 2000 кг.

Мощность дизельного двигателя Д-245.7Е2 с турбонаддувом - 122 л.с. Коробка передач - пятиступенчатая. Запас хода по топливу - 800 км.

Фото: Алексей Моисеев

Существуют две модификации: с рычажным и рулевым управлением.

Дорожный просвет - 400 мм. Высота - 2500. Длина - 6050 мм. Ширина - 2550 мм. Существуют пассажирские и грузопассажирские версии. Первая имеет 12 посадочных мест, вторая три.

Кроме того, в Индонезии продолжается эксплуатация старых советских плавающих транспортеров К-61 и ПТС.

Фото: Алексей Моисеев

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