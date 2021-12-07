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7 декабря 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 7 декабря 2021 года № 1060-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

Дата подписания 7 декабря 2021 г.
Опубликован 7 декабря 2021 г.
Вступает в силу 8 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Саратовской области от 5 ноября 2021 года № 949-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 7 декабря 2021 года № 45 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

абзац второй части первой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:

"проведение спортивных мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных групп, за исключением проведения Всероссийских, окружных соревнований, областных и муниципальных отборочных соревнований к чемпионатам, первенствам, Кубкам России, всероссийским и областным соревнованиям, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 и 2022 годы, Календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований области на 2021 и 2022 годы, проводимых в целях формирования сборных команд для участия в региональных и всероссийских соревнованиях, с допуском зрителей и наполняемостью спортивных объектов не более 30 процентов от общей вместимости трибун, при условии соблюдения организаторами соответствующих мероприятий, а также собственниками и иными законными владельцами зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19", Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID‑19 (утвержден Минспорта России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года) с уведомлением Управления Роспотребнадзора по Саратовской области о проведении соревнования не позднее чем за десять дней до начала проведения соревнования;".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 8 декабря 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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