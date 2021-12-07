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07.12.2021 12:16
Рубрика: Экономика

Шадаев: Россияне 8 млн раз дали согласие на доступ к своим данным

Текст: Анастасия Алексеевских

Работа по "Цифровому профилю" началась в 2019 году, и в этом году можно говорить, что Минцифры этот проект реализовало: 8 млн раз пользователи портала госуслуг дали согласие на доступ к своей информации, которая есть на госинформситсемах, упростили для себя процесс заполнения заявок на вклады и кредиты, проверку этих данных. Об этом на форуме Finopolis, организованном Банком России, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на это сказала, что у граждан возникают проблемы: не всегда возможно подключиться, сервис то не работает, то нужно ждать.

В рамках проекта "Цифровой профиль" банки, страховщики, микрофинансовые организации дали возможность клиентам проходить авторизацию для получения их услуг с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Учетная карточка ЕСИА есть у всех пользователей портала госуслуг. Она создается при регистрации на сайте, подтверждается и затем используется для получения госуслуг.

"Цифровой профиль" позволяет гражданам пройти проверку в рамках заполнения кредитной анкеты и/или получения кредита, микрозайма, а также оформления гражданами полисов ОСАГО и КАСКО "в один клик": участники проекта дают возможность авторизации через ЕСИА.

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