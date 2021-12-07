Умер итальянский актер и певец Тони Сантагата

5 декабря, за несколько дней до своего дня рождения, в госпитале в Риме скончался популярный итальянский певец, актер и комик Тони Сантагата. Об этом сообщает TGCOM24. Причину смерти артиста не назвав.

Настоящее имя певца - Антонио Морезе. Родился 9 декабря 1935 года в Фордже на юге страны. В Неаполе поступил на юридический факультет, где создал свою первую группу. Как комик дебютировал в клубах (позже его выступления стали выходить на пластинках). В конце 60-х серьезно занялся музыкой, стяжав успех - песня Lu maritiello поднялась до шестой строчки в национальном чарте.

В числе киноработ Тони - "Красный штрафной", "Гоморра", "Праздничный обед жарким летом", "Одинокий герой", сериалы "1992" и "1993", другие проекты.

Сын комика Фраческо внезапно скончался в прошлом году в возрасте 50 лет.