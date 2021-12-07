Умер легендарный исполнитель кантри Стоунволл Джексон

4 декабря на 90-м году жизни в Нэшвилле скончался легендарный исполнитель кантри Стоунволл Джексон, пик славы которого пришелся на "золотую эру" хонки-тонк-баров 50-х / начала 60-х.

Thank you for all the music and memories, Stonewall Jackson. ❤️ pic.twitter.com/bkh51obAcx — Grand Ole Opry (@opry) December 4, 2021

Как передает AP, исполнитель мега-шлягера Waterloo (и еще 43 хитов) скончался после многолетних сражений с сосудистой деменцией.

Джексон родился 6 ноября 1932-го в Северной Каролине и был назван в честь легендарного генерала армии конфедератов Томаса "Стоунволла" Джексона. Соответственно, Стоунволл (Каменная Стена) - это не творческий псевдоним артиста, а настоящее имя.

Когда Стоуни было два года, его отец умер, и семья перебралась на ферму, где мальчишка горбатился на своего дядю, а как подрос - завербовался в ВМФ. В 1954-м парень демобилизовался, уехал в Нэшвилл и практически моментально построил пышную карьеру.

Заметим, что помимо россыпи песен, массированно "бомбивших" топы, отметился Стена и в кино, в частности - в "Сладких грезах" с Джессикой Лэнг и Эдом Харрисом и вестерне с Дэвидом Кэррадайном "Жаркий полдень 2: Возвращение Уилла Кейна".