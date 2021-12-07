Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра

Утром 6 декабря в возрасте 75 лет скончалась в Рио-де-Жанейро Мила Морейро, одна из первых бразильских топ-моделей и одна из первых моделей, начавших активно сниматься в "мыльных операх".

О смерти артистки сообщает g1 со ссылкой на подтверждение из госпиталя Copa Star. Причина кончины звезды не разглашается.

Sad about the death of one of Brazil’s most elegant actresses Mila Moreira, always loved her work. Rest in peace pic.twitter.com/K4SBfhcOO8 — Fernando Augusto Pacheco (@feap) December 6, 2021

Марильда Алвеш Морейра да Сильва родилась в Сан-Паулу. Карьеру модели начала в четырнадцать, далее снявшись в трех десятках теленовелл, дебютировав в 1979-м, и нескольких фильмах. В том числе - в хорошо известных российскому зрителю "Новой жертве" и "Жестоком ангеле" (имеется в виду ремейк 1997-го года).