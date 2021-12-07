Новости

Кинотеатры отказываются от восьмых "Ёлок" 08:01
Умерла актриса из "Просто Марии" и "Дежурной аптеки" Инес Моралес 07:45
Вышел трейлер сериала "Солдаут" с Глебом Калюжным и музыкой Noize MC 07:39
Умер легендарный исполнитель кантри Стоунволл Джексон 07:22
Российский фильм "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист "Оскара" 07:04

Умерла актриса из "Жестокого ангела" и топ-модель Мила Морейра

Новости
    07.12.2021, 06:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Утром 6 декабря в возрасте 75 лет скончалась в Рио-де-Жанейро Мила Морейро, одна из первых бразильских топ-моделей и одна из первых моделей, начавших активно сниматься в "мыльных операх".

О смерти артистки сообщает g1 со ссылкой на подтверждение из госпиталя Copa Star. Причина кончины звезды не разглашается.

Марильда Алвеш Морейра да Сильва родилась в Сан-Паулу. Карьеру модели начала в четырнадцать, далее снявшись в трех десятках теленовелл, дебютировав в 1979-м, и нескольких фильмах. В том числе - в хорошо известных российскому зрителю "Новой жертве" и "Жестоком ангеле" (имеется в виду ремейк 1997-го года).

Новости

Вышел трейлер фильма "Чемпион мира" с Хабенским в роли шахматиста 06.12.2021
Вышел новый трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 06.12.2021
Вышел новый официальный русский трейлер четвертой "Матрицы" 06.12.2021
Звезда "Игры престолов" расскажет об истории России в новом проекте 06.12.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Metacritic опубликовал список 13-ти лучших сериалов 2021 года 06.12.2021
По сериалу "Пацаны" выпустят мультсериал-антологию 06.12.2021
Глава Marvel подтвердил, что Чарли Кокс сыграет Сорвиголову в MCU 06.12.2021
⧣ утраты
Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Названы время и место прощания с создателем "Кинотавра" Рудинштейном 06.12.2021
Умер вдохновивший Шварценеггера актер-культурист Дэйв Дрейпер 06.12.2021
Клавишник Mettal Maffia умер в 30 лет от COVID-19 06.12.2021
⧣ ремейк
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский тизер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга 03.12.2021
IndieWire назвал топ-25 фильмов 2021 года 03.12.2021
Вышел трейлер российского ремейка сериала "Ваша честь" с Меньшиковым 24.11.2021