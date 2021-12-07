В бундестаге защитили "Северный поток-2"

Депутат бундестага, заместитель председателя фракции СвДП Александр Ламбсдорф отверг возможность давления на Россию посредством угрозы остановки проекта "Северный поток-2".

"Дипломатические переговоры являются подходящим способом не допустить усиления давления России на своих соседей. А консультации о возможном "вторжении" на Украину могут проходить за закрытыми дверями", - заявил парламентарий в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Россия отвергает обвинения Запада в "агрессивных действиях". Москва ясно дала понять, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы придвинуть инфраструктуру НАТО вблизи российских границ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Это никому не угрожает и никого не должно волновать, передает РИА Новости.