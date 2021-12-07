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07.12.2021 12:31
Рубрика: Экономика

В ЕС предложили сделать открытой информацию о зарплатах

Текст: Юрий Когалов

Министры стран ЕС, занимающиеся вопросами занятости, одобрили идею законопроекта, который обяжет компании сделать открытой информацию о зарплатах своих сотрудников. Как отмечает агентство EFE, эта мера нужна для того, чтобы убрать разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами, выполняющими одну и ту же работу.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Коснется это требование любой компании со штатом более 250 человек. Работодатели должны будут ежегодно предоставлять национальным надзорным органам информацию о разнице в зарплате женщин и мужчин. "Работники и их представители имеют право запрашивать и получать информацию об индивидуальном уровне оплаты труда и среднем уровне оплаты труда с разбивкой по полу для сотрудников, которые выполняют одну и ту же работу", - также отметили министры.

Кроме того, закон, если он будет принят, обяжет работодателей указывать стартовую зарплату или диапазон заработной платы, которая будет выплачиваться новому сотруднику, еще на стадии размещения объявления об открытой вакансии или перед тем, как будет заключен трудовой договор.

Чтобы эти правила вступили в силу, законопроект должны одобрить Европарламент и сами страны-члены ЕС.

Экономика Работа Зарплата Международные организации Европейский союз

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