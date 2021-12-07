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07.12.2021 18:14
Рубрика: Власть

Вице-спикер Совфеда: По проекту о семейном насилии пока не найден компромисс

Текст: Дмитрий Гончарук
Текущая версия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия так и не нашла одобрения у всех заинтересованных сторон, поэтому его не внесут в Госдуму в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

"Конструктивные идеи нашли отражение в законопроекте. В целом, документ усилил профилактическую и защитную направленность. Однако за все это время сблизить позиции сторон не удалось. Поэтому принято решение не вносить законопроект в Государственную думу в осеннюю сессию и продолжить работу по поиску компромисса", - сказала Карелова онлайн-изданию "СенатИнформ".

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Вице-спикер отметила, что мнение участников обсуждения разделилось на две практически противоположные позиции: одна сторона оказалась вообще против принятия закона, а вторая выступает за усиление мер противодействия семейно-бытовому насилию, обозначенных в документе.

Поиск возможного решения продолжат на площадке Общественной палаты, добавила Карелова.

В середине октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что документ очень сложно готовился из-за радикально разных точек зрения по нему. "В общественном сознании есть понимание, что такой закон должен быть, и мы будем его активно продвигать", - говорила она.

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