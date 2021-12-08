Генпрокурор Беларуси: Правоохранители полностью контролируют обстановку в стране

Анализируя меры по противодействию рецидивной преступности, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед констатировал, что "правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране". Об этом он сообщил в среду накануне координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, информирует БЕЛТА.

Касаясь вопросов эффективности работы правоохранительных органов, в том числе и с учетом обеспечения принципа неотвратимости наказания за преступления экстремистской направленности, руководитель надзорного органа РБ подтвердил, что "общественная безопасность на улицах обеспечена", а любые проявления экстремизма и терроризма пресекаются.

Вместе с тем, юрист обратил особое внимание на необходимость дальнейшего совершенствования работы органов правопорядка. "Основная задача - обеспечить привлечение к ответственности каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность государства", - уточнил задачу дня генпрокурор.

Говоря о рецидивной преступности, Андрей Швед отметил, что ее уровень в стране "немного снизился". Сократилось число поступающих в органы прокуратуры жалоб на нарушения при проведении оперативно-розыскных мероприятий и в ходе уголовного процесса. Однако прокуратуру по-прежнему беспокоит, что "четверть таких тяжких преступлений, как убийства, нанесение телесных повреждений, изнасилования, совершены людьми, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности".

Он обратил внимание органы власти и на тот факт, что, несмотря на большое количество забронированных рабочих мест, фиксируется низкая эффективность по трудоустройству этой категории граждан. По официальной статистике, более 70 процентов из них нигде не работают. Вот почему, подчеркнул он, необходимо "скоординировать работу всех государственных органов, чтобы люди, отбывшие наказание, были немедленно увлечены общественно полезным делом".

В Генпрокуратуре уточнили, что в результате реализации комплекса мер субъектами профилактики правонарушений количество зарегистрированных в республике за девять месяцев этого года преступлений, совершенных людьми, имеющими непогашенную и неснятую судимость, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года незначительно уменьшилось, но удельный вес остался прежним - 41,6 процента.