Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты

Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода в здание палаты. Он предполагает обязательность предоставления документов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, медотводе, перенесенном заболевании, справки о ПЦР-тесте.

Соответствующий документ, подготовленный Комиссией по Регламенту и обеспечению деятельности, вынес на обсуждение Совета спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Госдумы принял решение поддержать новый порядок прохода", - сообщили в пресс-службе. Новые требования начнут действовать со следующей недели.