КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID

Китайское Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией одобрило первое в стране терапевтическое средство на основе нейтрализующих антител для лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о растворе для инъекций, который будут использовать для лечения взрослых и детей 12-17 лет. В его состав входят созданные на основе антител компоненты под названием BRII-196 и BRII-198. Заявку о регистрации лекарства подала пекинская компания "Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology". Как подчеркнули в ведомстве, это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее газета "Кэцзи жибао" сообщала, что BRII-196 и BRII-198 продемонстрировали эффективность в 78 процентов случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.