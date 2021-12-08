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08.12.2021 19:13
Рубрика: В мире

КНР одобрила терапевтическое средство на основе антител для лечения COVID

Текст: Диана Ковалева

Китайское Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией одобрило первое в стране терапевтическое средство на основе нейтрализующих антител для лечения COVID-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: AFP/Sergei SUPINSKY
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Речь идет о растворе для инъекций, который будут использовать для лечения взрослых и детей 12-17 лет. В его состав входят созданные на основе антител компоненты под названием BRII-196 и BRII-198. Заявку о регистрации лекарства подала пекинская компания "Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology". Как подчеркнули в ведомстве, это первая одобренная в Китае комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее газета "Кэцзи жибао" сообщала, что BRII-196 и BRII-198 продемонстрировали эффективность в 78 процентов случаев для предотвращения госпитализации или смертельного исхода.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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