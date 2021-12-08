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08.12.2021 15:36
Рубрика: Общество

Медведев: Запад пытается политизировать ситуацию в Арктике

Текст: Владимир Кузьмин
Западные страны пытаются политизировать российскую активность в Арктике, навязывают экологические стандарты, ущемляющие экономические интересы страны, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он провел заседание межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов страны в этом регионе.

"В последнее время мы постоянно сталкиваемся с попытками западных стран политизировать ситуацию в Арктике", - сказал замглавы Совбеза. Это случалось и раньше, но сейчас тенденция усилилась, заметил он. Страсти при этом нагнетаются как вокруг реально существующих проблем, так и по мнимым.

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"При обсуждении этих вопросов нам постоянно навязывают экологические стандарты, которые построены таким образом, чтобы в максимальной степени ущемить наши экономические интересы, - заявил Медведев. - Это ведет к ограничению хозяйственной деятельности наших компаний и в конечном счете создает угрозу национальной безопасности".

В России, полагает зампред Совета Безопасности, должны выстраивать работу по Арктике таким образом, что не давать ни малейших поводов для подобных действий партнеров. "Но в тех случаях, когда речь идет о политизированных обвинениях, их нужно разоблачать и парировать на международном уровне", - указал Дмитрий Медведев.

Общество Экология Президент Совет Безопасности Арктика: битва за ресурсы

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