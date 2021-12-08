Миллер и Мельниченко обсудили газификацию Пензенской области

Рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" и главы региона состоялась в Санкт-Петербурге. Стороны рассмотрели вопросы реализации программы развития газоснабжения и газификации Пензенской области до 2025 года.

В этом году был построен газопровод-связка между двумя газораспределительными станциями в городе Кузнецке и два межпоселковых газопровода - в селе Средняя Елюзань Городищенского района и площадкам птицеводческого комплекса в Мокшанском районе. В результате повышена надежность газоснабжения действующих потребителей. Созданы условия для подключения к сетевому газу тысячи новых домовладений в Городищенском районе и увеличения производственных мощностей сельхозпредприятия.

Одновременно ведется сбор заявок потребителей для догазификации домовладений. В настоящее время получено около трех тысяч обращений, более 300 из них выполнены.

Еще одно направление взаимодействия - использование высокотехнологичной, в том числе импортозамещающей продукции региональных предприятий в интересах "Газпрома". Отмечено, что образцы продукции семи компаний прошли сертификацию и включены в Единый реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению.

- По итогам 2021 года стоимость поставок пензенского оборудования должна достигнуть 1,7 миллиарда рублей, - проинформировал Олег Мельниченко, комментируя предварительные итоги состоявшейся деловой встречи. - В ближайшей перспективе номенклатуру продукции, поставляемой "Газпрому" пензенскими предприятиями, планируется значительно расширить. В частности, это касается компрессорного оборудования, новых видов запорной арматуры для подводных установок, технических изделий для диагностики и ремонта трубопроводной арматуры.

В работу по сотрудничеству с "Газпром" вовлечено более десяти промышленных предприятий Пензенской области, совместная деятельность по увеличению использования научно-промышленного потенциала пензенских промышленников ведется на постоянной основе.

Также глава региона акцентировал внимание на важности безаварийного обслуживания сетей. На встрече с председателем правления ПАО "Газпром" была затронута тема перспектив приобретения компанией газопроводов, находящихся в муниципальной и областной собственности - это соответственно 4,5 и 1,2 тысячи километров.

- Решение всех этих вопросов нацелено на улучшение качества жизни людей. Как и продление программы "Газпром - детям", в рамках которой строятся спортивные объекты, - пояснил Олег Мельниченко. - Для Пензенской области будет большим плюсом продолжение этой работы. Заявка нашего региона на включение в адресную программу "Газпрома" в 2022 году рассматривается.

Глава Пензенской области напомнил о том, что на территории региона запущена и действует программа социальной газификации. Организована работа 26 стационарных пунктов приема заявок от граждан на догазификацию. Также можно подать заявку через портал госуслуг, сайты газораспределительных организаций или многофункциональные центры. В план-график догазификации включено 390 населенных пунктов региона. Одной заявки достаточно для получения всего комплекса работ: строительства газовых сетей до границ и в пределах земельного участка заявителя, монтажа или реконструкции внутреннего газопровода жилого здания, поставки и установки соответствующего оборудования. Процесс догазификации будет отображаться на интерактивной карте, что позволит обеспечить контроль работ и при необходимости вносить коррективы. Карта будет размещена на официальном сайте "Газпром газораспределение Пенза".

Справка "РГ"

Потенциал догазификации сельских территорий, где газ уже подведен, составляет 6961 домовладение. По плану-графику в 2021 году работа проводится в 89 населенных пунктах. На сегодняшний день выполнено подключение 316 домовладений, в том числе опережающими темпами подключены жилые объекты, ранее запланированные на первый квартал 2022 года. Уровень газификации Пензенской области составляет 90,89 процентов.