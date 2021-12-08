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Новую "Вестсайдскую историю" запретили в шести странах Ближнего Востока

Новости
    08.12.2021, 07:12
Текст:   Анастасия Николаева

Новую "Вестсайдскую историю" запретили на Ближнем Востоке из-за "небинарной" актрисы

Адаптация "Вестсайдской истории" лауреата премии "Оскар" Стивена Спилберга не будет показана в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Бахрейне, Омане и Кувейте.

Картина вышла в мировой прокат 29 ноября (в России премьера запланирована на 9 декабря), однако Саудовская Аравия и Кувейт сразу отказались от показов. Остальные страны потребовали удаления "интимных сцен", но студия Disney отказалась подвергать фильм цензуре.

По данным The Hollywood Reporter, такое решение было принято в связи с участием в фильме "небинарной" актрисы Эзры Менас.

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