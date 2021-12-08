Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год (начался 1 октября). Его объем около 770 миллиардов долларов.

Документ еще предстоит утвердить Сенату, после чего он поступит на подпись президенту Джо Байдену, пишет ТАСС.

Ранее одобренная конгрессменами версия законопроекта была согласована обеими палатами. Законодатели исключили положение о введении санкций против "Северного потока-2". Примечательно, что это произошло на фоне переговоров президентов России и США двух стран, обсудивших в онлайн-формате сложные моменты отношений между державами. Конгрессмены также исключили из согласованного проекта оборонного бюджета положение о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских суверенных долговых обязательств.