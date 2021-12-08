Появилось видео с места крушения вертолета Ми-17В5 в Индии

बड़ी दुखद खबर आ रही है



कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश. CDS जनरल विपिन रावत भी हेलीकॉप्टर में थे...!

प्रभु श्री राम जी आप सभी की रक्षा करें 🙏 pic.twitter.com/LMj5dnMEOn — 𝐀𝐫𝐣𝐮𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐚 (@ArjunVerma01) December 8, 2021

В настоящее время известно о гибели четырех человек. По предварительным данным, выжившие, в том числе начальник штаба, получили ранения и госпитализированы в лечебные учреждения.

В социальных сетях появилось видео, которое, как предполагается, сделано на месте крушения. Винтокрылая машина рухнула на землю в холмистой, покрытой лесами местности. Местные жители пытались самостоятельно тушить объятые пламенем покореженные части "семнадцатого".

В настоящее время командование ВВС начало расследование, что выяснить все обстоятельства произошедшей катастрофы.

В прошлом месяце уже сообщалось о другом происшествии, случившемся с индийским военно-транспортным Ми-17. Тогда во время посадки в горной местности произошло заваливание вертолета на бок. Пострадали пять человек.

В минувший вторник на востоке Ирака из-за технических неполадок был поврежден армейский вертолет такой же модели. Экипаж и пассажиры, всего девять человек, получили увечья различной степени тяжести, к счастью, никто не погиб.