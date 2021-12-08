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08.12.2021,  
15:55
Текст:  Алексей Брусилов

Появилось видео с места крушения вертолета Ми-17В5 в Индии

В индийском штате Тамилнад разбился вертолет Ми-17В5, принадлежавший военно-воздушным силам страны. На его борту находилось четырнадцать человек, в том числе начальник штаба обороны вооруженных сил генерал Бипин Рават и его близкие.

В настоящее время известно о гибели четырех человек. По предварительным данным, выжившие, в том числе начальник штаба, получили ранения и госпитализированы в лечебные учреждения.

Фото: Белоусов Виталий / ТАСС
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В социальных сетях появилось видео, которое, как предполагается, сделано на месте крушения. Винтокрылая машина рухнула на землю в холмистой, покрытой лесами местности. Местные жители пытались самостоятельно тушить объятые пламенем покореженные части "семнадцатого".

В настоящее время командование ВВС начало расследование, что выяснить все обстоятельства произошедшей катастрофы.

В прошлом месяце уже сообщалось о другом происшествии, случившемся с индийским военно-транспортным Ми-17. Тогда во время посадки в горной местности произошло заваливание вертолета на бок. Пострадали пять человек.

В минувший вторник на востоке Ирака из-за технических неполадок был поврежден армейский вертолет такой же модели. Экипаж и пассажиры, всего девять человек, получили увечья различной степени тяжести, к счастью, никто не погиб.

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